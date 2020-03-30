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30 березня • оновлено в 23:51
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В Раду замовили 100 піц для "слуг народу"

2.6т
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У Верховну Раду замовили 100 піц, щоб нагодувати нардепів від фракції "Слуга народу" поки проходить позачергове засідання парламенту.

Скріншот відповідного повідомлення від голови фракції Давида Арахамії опублікований у телеграм-каналі "Темний лицар" (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

"Працюємо за їжу": в Раду замовили 100 піц для "слуг народу"

"Замовляємо 100 піц. Будемо ходити внизу і їсти. Запис на їжу через заступників голів. Працюємо за їжу", – йдеться у ньому.

"Працюємо за їжу": в Раду замовили 100 піц для "слуг народу"

"Темний лицар"/Telegram

Пізніше з'явилося фото піци, яку привезли, і вона виявилася не тією, яку обіцяв Арахамія.

Відзначається, що першою їсть держохорона заступника голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.

"Працюємо за їжу": в Раду замовили 100 піц для "слуг народу"

"Темний лицар"/Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 30 березня ухвалила низку законів, а також розглянула питання звільнення і призначення міністрів охорони здоров'я та фінансів.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
За чей счёт этот банкет? (с)
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Депутаты на голодный желудок украинцев без земли не оставят, только когда пиццы пожрут, не иначе
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Себя не жалеют,все для того, чтобы украинская земля перестала быть украинской
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Політика

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