"Працюємо за їжу": в Раду замовили 100 піц для "слуг народу"

У Верховну Раду замовили 100 піц, щоб нагодувати нардепів від фракції "Слуга народу" поки проходить позачергове засідання парламенту.

Скріншот відповідного повідомлення від голови фракції Давида Арахамії опублікований у телеграм-каналі "Темний лицар" (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

"Замовляємо 100 піц. Будемо ходити внизу і їсти. Запис на їжу через заступників голів. Працюємо за їжу", – йдеться у ньому.

"Темний лицар"/Telegram

Пізніше з'явилося фото піци, яку привезли, і вона виявилася не тією, яку обіцяв Арахамія.

Відзначається, що першою їсть держохорона заступника голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.

"Темний лицар"/Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 30 березня ухвалила низку законів, а також розглянула питання звільнення і призначення міністрів охорони здоров'я та фінансів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!