В ОП заговорили про другий термін для Зеленського: українці "захочуть самі"

Перший заступник глави Офісу президента України Сергій Трофімов вважає, що українці захочуть обрати Володимира Зеленського ще на один термін.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає "Інтерфакс". При цьому Трофімов зазначив, що дізнатися, яким буде рішення президента, можна буде тільки через п'ять років.

"Виключно моя думка, яку я хотів би озвучити, що люди не захочуть однієї каденції Володимира Зеленського. Тому що це людина, яка давно і успішно працює в своєму напрямку, в своєму колективі, в своїй команді. Він так само підходить до всіх процесів, і моя думка - це шанс для країни мати такого керівника. Люди захочуть, щоб він залишився", – сказав Трофімов.

Володимир Зеленський ВВС

Як писав OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість з приводу спроб президента Франції Еммануеля Макрона відновити відносини з Росією.

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