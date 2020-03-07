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7 березня • оновлено в 15:38
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В ОП заговорили про другий термін для Зеленського: українці "захочуть самі"

6.5т
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Перший заступник глави Офісу президента України Сергій Трофімов вважає, що українці захочуть обрати Володимира Зеленського ще на один термін.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає "Інтерфакс". При цьому Трофімов зазначив, що дізнатися, яким буде рішення президента, можна буде тільки через п'ять років.

"Виключно моя думка, яку я хотів би озвучити, що люди не захочуть однієї каденції Володимира Зеленського. Тому що це людина, яка давно і успішно працює в своєму напрямку, в своєму колективі, в своїй команді. Він так само підходить до всіх процесів, і моя думка - це шанс для країни мати такого керівника. Люди захочуть, щоб він залишився", – сказав Трофімов.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

ВВС

Як писав OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість з приводу спроб президента Франції Еммануеля Макрона відновити відносини з Росією.

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Сергій Трофімов Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Если Зе не будет слушаться запад, то те быстренько организуют Майдан и отправят Зе в Израиль.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Однажды Зеленский зашел в секс-шоп и купил там рояль.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Зелёный Капут!
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