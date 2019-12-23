В Одесі зі скандалом ліквідували департамент охорони здоров'я: спливли підводні камені

Рік тому в адміністрації Одеської ОДА проводили конкурс на посаду директора департаменту охорони здоров'я. Перше місце в ньому посіла Олена Теряєва. Друге місце виборов кандидат Костянтин Талалаєв. Менше ніж за рік Олена Теряєва звільнилася та виграла конкурс на посаду директора НСЗУ. Посада директора департаменту охорони здоров'я ОДА стала вакантною.

Про реальні причини об’єднання департаменту охорони здоров'я та управлінням спорту Одеської ОДА – у матеріалі OBOZREVATEL.

Відповідно до закону про державну службу (стаття 29), це місце автоматично мала посісти людина, яка рік тому у конкурсі була на другій позиції, тобто Костянтин Талалаєв. Процедура описана у постанові Кабміну від 25 березня 2016 р. № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби" п. 64.

Він, як того вимагає процедура, оформив документи та отримав погодження МОЗу.

Відповідно до законодавства, що регулює діяльність місцевих державних адміністрацій, голова ОДА мав підписати розпорядження про його призначення. Аби цього не робити та поставити керувати напрямком свою людину, Максим Куций вирішив піти шляхом ліквідації департаменту. Тобто немає департаменту – немає потреби призначати людину.

Максим Куций odessa-life.od.u

Як працює ця схема?

Відтепер структура має назву департамент спорту та охорони здоров'я. Далі, очевидно, буде новий конкурс та людина Максима Куцого.

Для чого це було потрібно? Неважко здогадатися. Махінації з бюджетними коштами – реальна причина цієї схеми.

Стаття 29. Відкладене право суб'єкта призначення на повторне визначення переможця конкурсу на посаду державної служби:

1. Суб'єкт призначення за результатами конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби має право на повторне визначення переможця конкурсу серед запропонованих Комісією або конкурсною комісією кандидатів та його призначення на таку посаду, якщо вона стане вакантною протягом одного року від дня оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.

Інформація про те, що відповідна посада стала вакантною, повідомляється кандидатам, які були відібрані Комісією або конкурсною комісією згідно з абзацом першим частини першої статті 28 цього Закону, протягом п'яти календарних днів.

2. У разі звільнення з посади протягом року або непризначення з інших причин переможця конкурсу, визначеного за результатами проведення одного конкурсу на декілька посад державної служби, відкладене право суб'єкта призначення на повторне визначення переможця конкурсу та його призначення на таку посаду реалізується в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті.

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