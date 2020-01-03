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3 січня • оновлено в 16:53
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Ігор Соловей
Ігор Соловей
Аналітик Агентства міжнародних досліджень (АМД) Всі статті автора

В МЗС ліквідовується Департамент протидії загрозам з боку Росії

1.4т

Напередодні нового року я публікував інтерв'ю з Держсекретарем МЗС, в якому йшлось про реорганізацію структури МЗС.

На жаль, тоді не знав, що в новій структурі МЗС, яку затвердив Вадим Пристайко, не буде Департаменту протидії загрозам з боку РФ (ДЗРФ).

В результаті реорганізації буде створений відділ РФ - із завданнями звичайної територіалки, яка має займатись виключно аналізом зовнішньої та внутрішньої політики РФ.

Змінюється не тільки назва, а й функціонал нового відділу: Мінська група можливо увійде в один з новостворюваних генеральних директоратів. А ще три відділи у новостворюваній структурі не проглядаються. Фахівцям цих відділів обіцяють запропонувати рівнозначні посади в інших структурних підрозділах. Виходить, що функціонал нової структури буде обрізаний.

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Не вдаючись у можливі внутрішні мотиви такої реорганізації, ліквідація Департаменту протидії загрозам з боку РФ в складі МЗС - це ПОГАНИЙ СИГНАЛ.

Поганий як українському суспільству - у нас що, від Росії вже нема загроз?

Так і знизить рівень підтримки України західними партнерами - про цей крок Києва буде точно повідомлено в іноземні столиці-партнери. А там уже давно говорять, що якщо Україна не хоче захищати сама себе, то за нас вони цього теж робити не будуть.

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Автор
Ігор Соловей Ігор Соловей
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Ігоря Соловя
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
ха-ха-ха-ха..Ну ця "ліквідація" не назавжди..Як тільки ліквідуємо вошку-клоуна так і знову з*явиться Департамент знищення к а ц а п н і ..
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
А чого ще ви чекали від Пристайка, бо ж йому як і Зеленському радить Єрмак. Схоже,що знов як і при Януковичу волна агентів ФСБ захлесне Україну.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Сокращают штат дармоедов? печалька для скакуасов....
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Кризский Игорь, не льсти себе,у тебя как раз на один раз поссать и осталось в твоей пипетке.
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Дегтяренко Е б л а н а, ха-ха-ха,судя по твоей роже и психосоматике ты просто-н е д о е Б л а н а..ха-ха-ха..Напиши письмо своему полуторометровому с Ц а р ь к у,сказочному педофилу,попроси его чтобы он тебя д о е Б л а н и л..Говорят,он всем л и ш н е х р о м о с о м н ы м раз в году помогает..ха-ха-ха-ха..
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