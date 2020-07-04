В "ЄС" звинуватили "слугу" в застосуванні сили проти жінки в Раді: нардеп запропонував 100 тисяч за відео

Народного депутата від "Слуги народу" Андрія Мотовиловця звинуватили в застосуванні сили проти нардепки "Європейської солідарності" Марії Іонової.

Як повідомляється на сайті "ЄС", "кривдник" не приніс вибачення, незважаючи на заклики спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

"Фракція "Європейської Солідарності" глибоко обурена агресивною поведінкою "слуги народу" Андрія Мотовиловця, який сьогодні в сесійній залі дозволив собі підняти руку на народну депутатку Марію Іонову. Незважаючи на заклик "Європейської Солідарності" і звернення голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, представник монобільшості не знайшов в собі мужності вибачитися за свою ганебну поведінку", – йдеться в заяві фракції.

В "ЄС" вимагають відсторонити нардепа від засідань на 2-3 тижні.

Мотовиловиць зі свого боку заявив, що попросив вибачення у Іонової "в особистій розмові", але публічно вибачатися не хоче, оскільки переконаний, що "нічого не робив".

Він закликав показати відео, на якому є сам інцидент і пообіцяв за нього 100 тисяч гривень.

"Давайте так: якщо відео є, я перераховую благодійний внесок в розмірі 100 тисяч гривень до фонду "Вернись живим". Якщо його немає – це робить ваша партія. По-моєму, варіант безпрограшний", – написав нардеп у Facebook.

Як уточнюють "Букви", інцидент стався під час обговорення законопроекту №3734 про вступ дітей з окупованих територій до вишів України без зовнішнього незалежного оцінювання.

Facebook Андрія Мотовіловца

Facebook Андрія Мотовіловца

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді 3 липня стався скандал через обговорення законопроекту №3734.