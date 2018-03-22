В ЄС закличуть звільнити Савченко: названо умови

Глава Європейського парламенту Антоніо Таяні заявив, що ЄП стежитиме за розвитком ситуації з затриманням позафракційного народного депутата Надії Савченко в Україні, і може закликати до її звільнення.

"Ми подивимося, що відбувається. Нам потрібно буде подивитися на те, які факти, і потім, якщо буде необхідно, ми закличемо до її звільнення", - заявив він на прес-конференції під час саміту глав держав Євросоюзу, передає РІА "Новости Україна".

Нагадаємо, Савченко підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.

Її викликали на допит в СБУ у зв'язку із затриманням Володимира Рубана з арсеналом зброї в зоні АТО. Допит повинен був відбутися 13 березня. Нардеп з'явилася в СБУ 15 березня і звинуватила Парубія в розстрілах на Майдані.

У той же день Верховна Рада проголосувала за виключення Савченко з парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони України.

Як повідомляв "Обозреватель", 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Савченко. Із залу парламенту вона вирушила в супроводі правоохоронців до управління СБУ.