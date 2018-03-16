У ЄС захотіли безвіз із Кримом: російські ЗМІ склали фейк про Фінляндію

Російське пропагандистське агентство опублікувало новину про візит до окупованого Криму нібито делегації з Фінляндії.

За інформацією агентства "РИА-Новости", "учасники делегації" запропонували звернутися до "глави" Криму Сергія Аксьонова з проханням про введення безвізового режиму для фінів під час поїздок на півострів.

Також повідомлялося про прохання організувати пряме авіасполучення з Гельсінкі.

"Ми маємо намір запропонувати "главі" республіки, якщо це питання знаходиться в його компетенції, організувати безвізовий режим для фінів і відкрити прямі авіарейси з Гельсінкі до Криму. Ми вже спілкувалися з однією з фінських авіакомпаній, яка допускає таку можливість", - сказала вона під час візиту до Криму.

Також пропагандистське агентство звертає увагу на "виключно позитивні" враження "учасників делегації" від Криму.

Також "РИА-Новости" зазначає, що в складі "делегації" - учасники Російсько-фінської асоціації дружби між двома країнами,

За повідомленням агентства, "делегацію" очолюють Дарина Скіппарі-Смирнов і правозахисник Йохан Бекман.

Зазначимо, що Скіппарі-Смирнов родом з Росії, але живе в Фінляндії. Раніше вона намагалася провести в Гельсінкі провокаційну акцію "Безсмертного полку", але її не підтримали місцеві жителі.

Водночас інформація про будь-яку офіційну делегацію від Фінляндії до окупованого Криму не надходила.

Як повідомляв "Обозреватель", Україні порадили брати приклад з Фінляндії.