В ЄС заговорили про зняття санкцій з Росії та похвалили владу України

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо виступив за відновлення співпраці з Росією після реалізації Мінських угод щодо Донбасу.

Про це він заявив після переговорів в Італії з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає ТАСС.

"Ми погодилися, що Мінські угоди є основою для українського врегулювання. А їх реалізація дозволить відновити співпрацю і зняти санкції", – сказав дипломат.

Ді Майо додав, що ЄС і Росія взаємно зацікавлені у співпраці в різних сферах. Також він похвалив владу України за мирні ініціативи щодо Донбасу і закликав Кремль відповісти тим же.

В ЄС заговорили про зняття санкцій з Росії

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Європейський Союз закликав Росію негайно використовувати свій вплив на терористів і припинити ескалацію ситуації на Донбасі.

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