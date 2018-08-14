В Еквадорі перекинувся автобус: щонайменше 23 загиблих

У результаті аварії автобуса неподалік столиці Еквадору Кіто загинуло щонайменше 23 особи, ще 14 людей травмовано, кажуть представники місцевої влади.Аварія міжміського автобуса поблизу столиці Еквадору, міста Кіто, призвела до загибелі 23 людей, ще 14 осіб отримали травми. Інцидент стався в ніч на вівторок, 14 серпня, коли автобус, котрий їхав у місто Кіто, перекинувся на шосе після зіткнення з іншим транспортним засобом, передає інформагенція AP, що посилається на дані місцевої влади.

За словами місцевих чиновників, серед загиблих є громадяни Венесуели та Колумбії. В Еквадорі регулярно відбуваються смертельні ДТП за участю автобусів. Два дні тому, 12 серпня, внаслідок схожої аварії загинуло 12 вболівальників одного з місцевих клубів, ще 30 інших осіб було травмовано.

Загалом в Еквадорі щодня на дорогах гине в середньому семеро людей, ще 80 осіб отримують поранення. Причиною більшості аварії місцева влада називає людський фактор, передає інформагенція AFP.