В аеропорту Мюнхена через сильний снігопад скасували 120 рейсів

Сотні рейсів у другому найбільшому аеропорту Німеччини - Мюнхенському - скасували та затримали. Працює тільки одна злітно-посадкова смуга.В аеропорту Мюнхена в суботу, 5 січня, скасували щонайменше 120 рейсів через сильний снігопад, який розпочався вночі. Близько 70 рейсів затримуються на годину й більше, а ще 70 - менш ніж на годину, повідомила речниця летовища. Вона припустила, що кількість скасованих рейсів до кінця дня зросте. Мюнхенський аеропорт - другий за пасажиропотоком у Німеччині. На 5 січня в ньому було заплановано 850 рейсів.

Рейси затримують і скасовують, тому що погодні умови не дозволяють безпечно літати. Окрім того, літаки необхідно очищувати від льоду та снігу, уточнила речниця. Працює тільки одна з двох злітно-посадкових смуг летовища через необхідність постійно прибирати сніг на іншій, передає інформагенція AFP.

На автошляхах Баварії, передусім на півдні, внаслідок снігопаду утворюються численні затори. Сталося кілька автомобільних аварій. Залізниця в Нижній Баварії, що пролягає через Баварський ліс, тимчасово припинила роботу через те, що чимало дерев зламалися під тиском снігу та заблокували колії. Очистити залізничні шляхи можна буде тільки після припинення снігопаду, повідомили на залізниці.

Було скасовано рейси і в окремих аеропортах сусідньої Австрії. Деякі автошляхи в гірських районах Австрії перекрили через загрозу сходження лавин.