Росія захопила Крим через мовний закон? "Слугу народу" піймали на помилці

Ухвалений в Україні у 2014 році "мовний закон" Ківалова-Колесніченка не міг спровокувати вторгнення Росії до Криму.

На це звернув увагу журналіст Олексій Братущак, вирішивши спростувати скандальний випад депутата від "Слуги народу" Олексія Устенка, мовляв, саме цим документом Україна сама спровокувала анексію "півострова. Своєю думкою він поділився у Facebook.

"Здається, нардеп передивився російської пропаганди. Бо озвучена ним теза дуже легко спростовується фактами. Подивіться на зображення. Це оголошення на проросійському сайті Севастополя за 21 лютого 2014-го. На 23-є закликали зібратися севастопольців, які хочуть жити в Росії. Зібратися, щоб "неонацизм не прошов", – написав журналіст.

Олексій Устенко й Олексій Братущак

Окрім цього, додав він, навіть на медалі "за повернення Криму" вказується дата 20 лютого – як початок анексії.

"І мало хто вже пам'ятає, що Рада проголосувала за скасування так званого мовного закону Ківалова-Колесніченка 23 лютого. Тож це рішення не могло стати спусковим гачком для Росії", – зауважив Братущак.

Проте, переконує він, Росія зокрема використовувала це рішення тодішньої влади у своїй антиукраїнській пропаганді.

Скриншот Facebook/Олексій Братущак

"Так само, як використовувала Майдан. Так само, як за допомоги Партії регіонів та їхніх телеканалів використовувала "фашизм не пройдет" та відповідні марші. Так само, як використовувала і "Бендера з бЕндерівцями", – підкреслив журналіст.

За його словами, все це й "спровокувало" появу "зелених чоловічків" й "стало приводом" для російської агресії в Україні.

"Правда у тому, що усе українське провокує Росію, усе є приводом для агресії. Саме існування України – це вже привід для Путіна. Ну і про "мовний закон" ще раз. Він втратив чинність на 4 роки пізніше анексії Криму. А саме 28 лютого 2018-го за рішенням Конституційного суду. Чомусь ця подія не спровокувала Путіна до захоплення додаткових територій України..." – підсумував Братущак.

Скриншот Facebook/Олексій Братущак

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 лютого 2014 року Верховна Рада України скасувала скандальний Закон "Про основи державної мовної політики", авторами якого були регіонали Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов.

Нардеп від "Слуги народу" Олексій Устенко заявив, що Україна нібито сама спровокувала анексію Криму, "ухваливши" в 2014 році закон про мову. Скандальну думку він висловив в ефірі телеканалу "НАШ" під час дискусії з нардепом від "Європейської солідарності" Олексієм Гончаренком.

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