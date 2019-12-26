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26 грудня • оновлено в 11:03
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Росія захопила Крим через мовний закон? "Слугу народу" піймали на помилці

2.8т
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Ухвалений в Україні у 2014 році "мовний закон" Ківалова-Колесніченка не міг спровокувати вторгнення Росії до Криму.

На це звернув увагу журналіст Олексій Братущак, вирішивши спростувати скандальний випад депутата від "Слуги народу" Олексія Устенка, мовляв, саме цим документом Україна сама спровокувала анексію "півострова. Своєю думкою він поділився у Facebook.

"Здається, нардеп передивився російської пропаганди. Бо озвучена ним теза дуже легко спростовується фактами. Подивіться на зображення. Це оголошення на проросійському сайті Севастополя за 21 лютого 2014-го. На 23-є закликали зібратися севастопольців, які хочуть жити в Росії. Зібратися, щоб "неонацизм не прошов", – написав журналіст.

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Олексій Устенко й Олексій Братущак

Олексій Устенко й Олексій Братущак

Окрім цього, додав він, навіть на медалі "за повернення Криму" вказується дата 20 лютого – як початок анексії.

"І мало хто вже пам'ятає, що Рада проголосувала за скасування так званого мовного закону Ківалова-Колесніченка 23 лютого. Тож це рішення не могло стати спусковим гачком для Росії", – зауважив Братущак.

Проте, переконує він, Росія зокрема використовувала це рішення тодішньої влади у своїй антиукраїнській пропаганді.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Олексій Братущак

"Так само, як використовувала Майдан. Так само, як за допомоги Партії регіонів та їхніх телеканалів використовувала "фашизм не пройдет" та відповідні марші. Так само, як використовувала і "Бендера з бЕндерівцями", – підкреслив журналіст.

За його словами, все це й "спровокувало" появу "зелених чоловічків" й "стало приводом" для російської агресії в Україні.

"Правда у тому, що усе українське провокує Росію, усе є приводом для агресії. Саме існування України – це вже привід для Путіна. Ну і про "мовний закон" ще раз. Він втратив чинність на 4 роки пізніше анексії Криму. А саме 28 лютого 2018-го за рішенням Конституційного суду. Чомусь ця подія не спровокувала Путіна до захоплення додаткових територій України..." – підсумував Братущак.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Олексій Братущак

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Тема
Анексія Криму
Особа
Олексій Братущак
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу депутат закон про мову
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neumann igor
neumann igor
Крым отделился волею народа Крыма, выраженного на рреыерендум.Крымчане не приняли антиконстуциионны переворот в Киеве и новую воровскую незаконную власть!
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3
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Почему лoxлы ведут отсчёт событий от даты какого-то объявления на каком-то сайте? Крым всегда был пророссийским, думаю, всяких акций, призывов и объявлений была куча, люди понимали, что такое вооружённый переворот в Киеве и не хотели жить в такой стране
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2
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фил филька
фил филька
Случаи отказа исполнять закон (см.даты): 17 августа 2012 года Тернопольский городской совет принял обращение, в котором призвал местные советы Украины не исполнять Закон
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2
2 из 6 ответов | показать все
фил филька
фил филька
Мельничук Олександр, лихко. в 45 нацистов прогнали. опыт есть. так что и сейчас упоротые обречены))
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2
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
фил филька, і як ти готовий натягнути цю інфу на псковскіх дєсантніков?
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3
4

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