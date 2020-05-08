Про Донбас, конфлікт із Порошенком і що Зеленський робить не так. Інтерв'ю з Гройсманом

Експрем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що нинішній уряд став проблемою для України. У питанні Донбасу у чинної влади є намір принести мир, але немає чіткого уявлення про те, як саме цього досягти. Плану В щодо Донбасу не існує – є лише один план повернення окупованих територій. Гройсман не вважає, що зрадив Порошенка, коли окремо пішов на парламентські вибори. Він категорично проти ухваленого закону про землю.

Про це та багато іншого він розповів під час Facebook-ефіру на OBOZREVATEL. Нижче наводимо головні заяви Гройсмана прямою мовою.

Демарш мера Черкас: не та форма

При всій повазі до самоврядування, я не можу сприймати такі заяви мера. Я вважаю, що закликати до анархії – це, як мінімум, некоректно, а як максимум, це кидає тінь на місцеве самоврядування. В цій історії я підтримую здоровий глузд і те, щоб кожен займався своєю справою.

Я розумію, що мова йшла про те, що центральна влада діє або з запізненням, або приймає рішення, які є абсурдними для виконання. І тому це викликає величезний супротив серед суспільства, серед людей. Цей сплеск якраз базувався на цьому. Але в якій формі він був зроблений… Я вважаю, можливо було знайти іншу форму.

Вийти і чітко сказати: ось тут це, ось тут – так, ми хочемо такої позиції. Якби їх не почули, були б інші інструменти для цього.

Це боротьба двох систем, але я вважаю, що центральна влада має більше довіряти і більше йти назустріч, більше мотивувати громади працювати краще. До речі, під час пандемії свою ефективність місцеві громади довели в багатьох випадках. Вони стали на передовій, всі карантинні, обмежувальні заходи вони почали робити самотужки набагато раніше, ніж це зробила центральна влада.

Чи є план В по Донбасу? Є лише один план

Я вважаю, що має бути план один – звільнити наші території від бойовиків-росіян. У нас там є регулярні російські війська, є найманці, яких наймають по всій Росії, заганяють туди і вони там воюють. Хто їм платить? Платить Російська Федерація.

Консолідація світової спільноти. Треба консолідувати всіх для того, щоби різними засобами змушувати Росію відмовитись від своїх планів. Я вважаю, що це принципове питання. Посилення санкцій, посилення обороноздатності України, інші механізми, які можуть бути запроваджені шляхом колективної безпеки.

Це питання стосується не тільки України. Це питання цінностей. Воно стосується всього цивілізованого світу. Якщо певні лідери окремих країн починають закривати на це очі, то я вважаю, що ці лідери будуть замінені іншими. Іншими справжніми лідерами, які зможуть боротись за цінності. Прийдуть нові вибори і такі люди будуть програвати.

По Донбасу має бути один план Facebook Volodymyr Groysman

Політика Зеленського по Донбасу: ми на своїй території забираємо своїх громадян

Сьогодні для себе я не бачу зрозумілої картини. Є наміри принести мир, але поки що ці наміри не мають чіткого уявлення. Йдуть якісь розмови, є обмін людьми. Причому, ми на своїй території забираємо своїх громадян. Це просто в голову не вкладається.

Але успіху в цьому питанні немає. Ключ для вирішення цієї проблеми лежить у Москві. Поки президент Росії не прийме для себе рішення, я вважаю, що не буде якогось мирного сценарію.

Я вважаю, що нормандський формат можливо було б розширювати не за рахунок українських чиновників, а за рахунок присутності, можливо, інших міжнародних партнерів. Треба більше залучати Сполучені Штати, наших стратегічних партнерів, щоб всі мали дуже тверду позицію щодо відстоювання демократії, щодо відстоювання закону.

Уряд став проблемою України

Коли під час промови у Верховній Раді президент Зеленський, цитуючи Рональда Рейгана, сказав: "уряд не вирішує наших проблем, уряд і є нашою проблемою" –– ця фраза була пророчою не назад, а в майбутнє. Коли уряд став проблемою України.

Я вважаю, що Україні потрібна програма МВФ, тому що економіка сьогодні знаходиться… – і не тільки тому, що сьогодні пандемія – а тому що буквально з кожним місяцем була абсолютно непрофесійна робота уряду, де вони вчасно не приймали рішення, які було потрібно приймати.

Як наслідок ми мали недовиконання плану надходжень до бюджету, падіння промислового виробництва, падіння ВВП. Цього не потрібно було допускати.

Якщо навіть деякі сектори починають стагнувати, тому що якісь ринки, від яких ми залежимо, провисли, то треба знаходити компенсатори або інші економічні механізми, щоб підтримувати. І тоді будь-які коливання не будуть такими відчутними.

Але цього просто не робилось. Коли мене запитують, що зробив уряд Гончарука не так, я говорю: не те, щоб він зробив щось не так. Він взагалі нічого не зробив для того, щоб стабілізувати ситуацію. На превеликий жаль, тому що заручниками всієї цієї історії є звичайні люди.

Уряд Гончарука взагалі нічого не зробив для того, щоб стабілізувати ситуацію Facebook Volodymyr Groysman

Чим небезпечний закон про землю

Я категорично проти тієї версії земельного закону, який був написаний і ухвалений. До 2024 року є час для того, щоб цей закон змінити, і я буду це робити всіма доступними засобами.

Якщо цей закон впровадити в тому варіанті, в якому він є, він призведе до того, що вся земля залишиться у власності 5-10 компаній. Вони сконцентрують у себе сотні тисяч і мільйони гектарів землі.

Вони будуть просто засівати нашу землю, збирати збіжжя і потім його через елеватори перевалювати і відправляти на свої виробництва в свої країни. Це економічна стратегія цих компаній.

Наша стратегія зовсім інша. Я вважаю, що в Україні має бути фермерський клас. Для того щоби були фермери, їм треба дати право купувати землю. І не просто право, а дати гроші.

Я в свій час розмовляв з нашим міжнародним партнером, і ми домовились, що це буде наступна формула: до 500 гектарів в руки тільки фізичної особи українця. Під це буде створений великий міжнародний український фонд, де наші партнери сконцентрують ресурси. Для того, щоб український фермер взяв на 25 років коштів в кредит і купив цю землю.

По нашій системі, банкам не можна було нею володіти. Вони могли тільки брати її в залог. Але якщо б навіть кредит не повертався, вони б цю землю мали продати тільки українцю-фермеру.

Чи зрадив Гройсман Порошенка?

Ніякої зради бути не могло. Про те, що я окремо піду на вибори з командою однодумців, я сказав за декілька років до виборчої кампанії.

Я зайшов в уряд в 2014 році за пропозицією Арсенія Яценюка, прем’єр-міністра країни. Саме він мене покликав в уряд, і Петро Олексійович не мав до цього ніякого відношення.

В 2014 році, коли була виборча кампанія, він мені запропонував, щоби я увійшов у списки "Блоку Петра Порошенка", і ми командою прийшли змінювати країну. Звісно, я відповів "так", я був абсолютно готовий працювати на результат. Мені не було нічого не обіцяно, не сказано, що я буду спікером або прем’єр-міністром.

Потім, коли почала формуватися Верховна Рада, він запропонував мені стати головою ВР. Для мене це була абсолютно нова робота, робота надзвичайно складна, надзвичайно відповідальна. Але я погодився.

Чому він зупинився саме на моїй кандидатурі? Мені важко відповісти. Можливо, в нього були інші кандидатури. Далі ми працювали, і відбулось те, що відбулось.

На жаль, було протистояння проти Арсенія Яценюка, яке призвело до того, що він просто поклав заяву і пішов.

"Народний Фронт" – це була моя відповідь на відношення до мене і до політики уряду. Бо майже завжди "Народний Фронт" підтримував ініціативи уряду і майже завжди одностайно.

На превеликий жаль, певна частина фракції Петра Олексійовича, можливо, виконувала якісь інші функції. Так, була велика частина "Блоку Петра Порошенка", яка підтримувала, яка допомагала, за що я їй дуже вдячний. Але була частина, які отримали команду – за це ми не голосуємо, – а ти з цим що хочеш, те й роби. А тобі треба фінансувати зарплати, фінансувати пенсії і так далі. Потім ми знаходили якісь компроміси, але це все займало час і енергію.

Всі вважали, що я належав до найближчого кола Петра Олексійовича. Ні, я не належав до найближчого кола. Ми працювали разом. Чи стали ми командою? Ні.

Він мене попросив, щоб я був у нього віп-агітатором на президентських виборах. Я сказав, що після того, що ми пройшли, я не можу. Але я йому не заважав, коли він вів свою виборчу кампанію.

В мене немає ніякої дієти - Гройсман Facebook Volodymyr Groysman

Чому Гройсман схуднув

В мене немає ніякої дієти. Я вважаю, що вони не зовсім ефективні. Навіть якщо людина змусить себе дотримуватися дієти, вона буде на ній сидіти місяць, два, три, скине 5-10 кілограмів, а потім повернеться.

Я від деяких продуктів просто відмовився. Я не їм хліб, не їм бараболю, хоча дуже її люблю. Треба себе обмежувати в солодкому, хоча я дуже люблю солодке. І це все дасть свій результат.

Але на першому етапі це завжди боротьба. Або ти перебореш організм, або він тебе. Цю боротьбу треба витримати. Якщо ти витримуєш – все буде нормально.

І спорт. Харчування є дуже важливим, тому що, якщо ти будеш харчуватись як слон, то ти можеш залишитись в тому спортзалі, але вага не буде зменшуватись.

В мене велотренажер, турник, брусся, гантелі. П’ять днів на тиждень для мене це норма. Навіть після роботи пізно ввечері я займаюсь спортом. Якщо ти в спорті, працездатність зовсім інша.

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