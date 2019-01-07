Уряд Габону повідомив про придушення спроби військового перевороту

У Габоні невідомі від імені військових оголосили про захоплення влади й закликали населення до непокори. Однак згодом уряду вдалося придушити заколот.Група невідомих у понеділок, 7 січня, спробувала вчинити військовий переворот у Габоні. Гурт вдягнених у військову форму осіб вдерся в приміщення державної радіостанції в столиці країни місті Лібревіль, і згодом випустив в ефір звернення, в якому населення цієї африканської країни закликали до повстання проти чинного уряду, передає агенція новин AFP.

Однак вже невдовзі до столиці країни були стягнуті військові підрозділи, що зберегли вірність президенту Алі бен Бонго Ондімбі. Квартал, де розташована споруда радіостанції, перекрила бронетехніка. Під час штурму будівлі радіостанції в місті лунали постріли, повідомив кореспондент агентства AFP.

Згідно з повідомленням прес-служби президента країни, сили безпеки звільнили будівлю державної радіостанції від заколотників. Під час штурму було вбито двох імовірних заколотників, ще кілька заарештовано, в тому числі їхнього керівника.

Чинний президент Габону 59-річний Алі бен Бонго Ондімба пережив в жовтні минулого року інсульт і нині перебуває на лікуванні в Марокко. Глава держави з'явився на людях лише 31 грудня, визнавши, що пережив "складний час". Під час відсутності президента більшість його повноважень перебрали на себе згідно з рішенням Конституційного суду віце-президент, а також прем'єр-міністр.