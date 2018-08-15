Уряд ФРН схвалив законопроект про визнання третьої статі

Незабаром у ФРН можуть дозволити офіційно фіксувати третю стать. Відповідний законопроект схвалив уряд Німеччини.Органи реєстрації актів цивільного стану Німеччини невдовзі зможуть офіційно фіксувати третю стать у свідоцтвах про народження. У середу, 15 серпня, уряд ФРН cхвалив відповідний законопроект, про що повідомили в міністерстві юстиції Німеччини.

Головним нововведенням cхваленого урядом законопроекту стане поява графи "інша" щодо статі, яку зможуть обрати собі інтерсексуали - люди, які не відносять себе ані до чоловічої, ані до жіночої статей. Графа "інша" вживатиметься разом з чинними досі графами "чоловіча стать" та "жіноча стать". Дотепер єдиною можливістю для людей, що не визначилися зі статтю, було не вказувати стать взагалі, нагадує інформагенція epd. Ця можливість збережеться і у майбутньому. Крім того, згідно з законопроектом, громадяни зможуть змінювати за бажанням вказану раніше стать, а також своє ім'я.

Нововведення схвально прокоментувала міністерка юстиції Німеччини Катаріна Барлі (Katarina Barley). "Жодну людину не можна дискримінувати за її статеву ідентичність", - наголосила Барлі, цитує інформагенція AFP.

Раніше на запровадженні цього пункту наполягав Федеральний конституційний суд ФРН. Ще 10 жовтня 2017 судді Федерального конституційного суду визнали чинні дотепер норми щодо визначення статі порушенням закріпленої на законодавчому рівні заборони дискримінації.