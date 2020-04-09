Упереджене правосуддя та захист окремих олігархів коштуватиме Україні майбутнього – Волкер

Україна не матиме перспектив розвитку, якщо нинішня влада буде продовжувати вибіркове правосуддя та захищатиме інтереси окремих олігархів. Про це у своїй статті на сайті Центру аналізу європейської політики (CEPA) написав впливовий американський дипломат, колишній спецпредставник Дерджепу США по Україні Курт Волкер.

Курт Волкер usatoday.com

На думку політика, ключовим іспитом наразі для президента України Володимира Зеленського є закон, який заборонить повернення Приватбанку колишнім власникам.

"У той час, коли коронавірус посилює вплив на країну, Рада повинна остаточно схвалити банківське законодавство для вивільнення близько 8 млрд доларів США з боку Міжнародного валютного фонду та в подальшому 1,5 млрд. доларів США з інших джерел", – зазначає Волкер.

Американський дипломат нагадав, що завдяки реформам 2014-2019 років, до кризи 2020-го Україна підійшла економічно міцною.

"Україна суттєво покращила фінансове становище, продовжила складні реформи, зміцнила свій імідж в очах іноземних інвесторів та заклала підгрунтя для стрімкого зростання. Україна вперше з часів незалежності 1991 року почала випереджати глобальні ринки", – наголосив Волкер.

Він також зауважив, що 2020-й став роком важкого виклику. Його причиною стала не лише пандемія коронавірусу, а й економічна криза в Україні, спровокована ще до епідемії.

"Фінансове становище України суттєво погіршилось. Заміна молодої відданої команди реформаторів новими обличчями - деякі з яких виявилися пов’язаними з антиреформаторськими олігархами - шокувала ринки. Заміна Генерального прокурора, який заслужив високу повагу за боротьбу з корупцією, лише посилила існуючі занепокоєння. У результаті значно зросли витрати на запозичення, а над економікою країни почали збиратися темні хмари. І раптом, коли глобальні ринки почали падіння через коронавірус, українська економіка падала ще швидше", – впевнений Волкер.

На думку політика, вирішальним є бачення та курс, який впроваджує президент Зеленський. Волкер назвав позитивним сигналом голосування за земельний закон і відзначив конструктивну роль проєвропейської парламентської опозиції.

"Особливо слід відзначити, що партія "Європейська Солідарність" колишнього президента Порошенка підтримала проект влади щодо земельної реформи і гарантувала його схвалення. Важливо об’єднати всі прореформаторські та проєвропейські політичні сили в країні, а також уникати внутрішніх міжусобиць та появи політично вмотивованих переслідувань", - наголосив Волкер.

Він також зазначає, що міжнародні фінансові інститути - МВФ, Світовий банк та Європейський Союз - готові допомогти Україні подолати кризу.

"МВФ збільшив свій пакет допомоги з 5 до 8 млрд. доларів США, Світовий банк пропонує 1 млрд. доларів США, а Євросоюз - ще 500 млн. євро. Щонайменше 2 млрд. доларів США МВФ готовий виділити майже невідкладно, щоб допомогти у боротьбі з коронавірусом. Без цієї фінансової підтримки і "знаку якості" реформ від МВФ фінансове становище України буде погіршуватися швидше, ніж зараз", – застеріг Волкер.

На думку колишнього спецпредставника Держдепу, саме для цього Верховна Рада має ухвалити банківське законодавство, яке б унеможливило повернення націоналізованих банків (в тому числі Приватбанку) колишнім власникам або виплату будь-яких компенсацій цим колишнім власникам.

"Українські платники податків вже платили одного разу, коли при порятунку банку після колишніх власників недорахувалися мільярдів доларів США. Ані українські платники податків, ані міжнародні фінансові організації, які їх підтримують, не повинні більше нічого платити", - переконаний Волкер.

Він наголосив, що отримання фінансової підтримки від МВФ та інших джерел стане також важливим у світлі триваючої російської агресії. Чим сильнішою стане Україна, тим швидше настане день миру, - переконаний американський дипломат. А ухвалення земельної реформи та банківського законодавства стане маркером – чи рухається Україна шляхом євроінтеграції, реформ та верховенства права.

"Україні все ще потрібне незалежне та кваліфіковане судочинство, кваліфіковані та неупереджені Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань, антитрастове законодавство та впровадження механізмів для врегулювання ролі олігархів, а також відкриття економічних секторів для конкуренції та зовнішніх інвестицій. Відкритість України світу та зміцнення верховенства права можуть прискорити економічне зростання. Натомість, Україна, яка продовжує потерпати від упередженого правосуддя та захисту окремих олігархів, ніколи не розкриє свій потенціал", – застеріг Волкер.

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