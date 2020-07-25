Я був представником України на перемовинах у Мінську (з 31 липня 2014 року по 8 січня 2015 року), пройшов через бойові дії та інші процеси, пов’язані з тимчасовою окупацією Криму і деяких районів ОРДЛО, тому беру на себе право й відповідальність публічно заперечувати як недолугі твердження народного депутата України Олександра Мережка, заступника голови делегації в ТКГ.

В коментарі РБК-Україна щодо чергового перемир’я він заявив таке: "У нього /перемир’я/ не такий абстрактний, загальний характер, як у попередніх. Крім того, є шанс, що це перемир'я буде підтверджено на найвищому рівні, мова про нормандський формат. Це додає йому політичної і дипломатичної ваги, порушити його буде набагато складніше, і порушення будуть мати наслідки".

Посадова особа найвищого рівня з неба спустилася, оскільки:

1. Комплекс заходів з виконання Мінського протоколу, узгоджений на саміті в Мінську 11 —12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки", першим пунктом передбачав "незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение начиная с 00 ч. 00 м. по киевскому времени 15 февраля 2015 года":

- був підписаний (зі всіма дипломатичними процедурами, при особистій зустрічі) лідерами нормандської четвірки;

- комплекс заходів був чітко виписаний, мав конкретні пункти з конкретними датами (навіть годинами);

- політична і дипломатична вага була максимальною.

Але перемир’я було порушено того ж дня – 15.02.15., без будь-яких наслідків…

Чи ви не знали про це?

2. Ви, пане депутате, бачите шанс підтвердження нинішнього "унікального" перемир’я лідерами нормандської четвірки.

Не знаю, куди ви дивитесь – такого шансу немає, й це очевидний факт для всіх, хто аналізує політичні розклади у світі на сьогодні…

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