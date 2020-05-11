Уманський назвав найслабшого прем'єра України

В Україні за всю історію незалежності було багато невідповідних прем'єр-міністрів, але найслабший із них – Юрій Єхануров (2005 рік).

Такою думкою поділився український політик і економіст, колишній міністр фінансів Ігор Уманський. Про це він розповів в інтерв'ю "Гордону".

"Невідповідних було досить багато, об'єктивності заради. Наприклад, вважаю, що ті ж Янукович і Єхануров не відповідали рівню прем'єр-міністра", – заявив він.

Уманський вважає Єханурова найслабшим прем'єром України

Ексміністр підкреслив, що оцінює діяльність зазначених політиків за кваліфікацією саме на цій посаді.

За його словами, найчастіше прем'єр-міністр в Україні – це "якась компромісна фігура", тобто не та, яка найефективніше могла б виконувати свої обов'язки, виходячи з наявних політичних розкладів.

"Як той же Шмигаль: ще за пів року до його призначення прем'єр-міністром, думаю, в політичному бомонді його прізвище ніхто не знав. Так само як і про Гончарука ще за місяць до його призначення ніхто не знав. Говорити, що ці люди готові до такого рівня роботи й у них може вийти... Ну, може, але тільки випадково", – вважає Уманський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній міністр фінансів Ігор Уманський вступив у публічну суперечку з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Глава уряду стверджує: заяви Уманського про те, що бюджет України нібито втрачає 5 млрд грн через "скрутки" (схеми ухилення від сплати податків) ПДВ – популізм. У відповідь ексміністр назвав слова прем'єра "дивними" і "поверхневими".

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