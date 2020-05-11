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11 травня • оновлено в 15:14
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Уманський назвав найслабшого прем'єра України

1.3т
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В Україні за всю історію незалежності було багато невідповідних прем'єр-міністрів, але найслабший із них – Юрій Єхануров (2005 рік).

Такою думкою поділився український політик і економіст, колишній міністр фінансів Ігор Уманський. Про це він розповів в інтерв'ю "Гордону".

"Невідповідних було досить багато, об'єктивності заради. Наприклад, вважаю, що ті ж Янукович і Єхануров не відповідали рівню прем'єр-міністра", – заявив він.

Уманський вважає Єханурова найслабшим прем'єром України

Уманський вважає Єханурова найслабшим прем'єром України

Ексміністр підкреслив, що оцінює діяльність зазначених політиків за кваліфікацією саме на цій посаді.

За його словами, найчастіше прем'єр-міністр в Україні – це "якась компромісна фігура", тобто не та, яка найефективніше могла б виконувати свої обов'язки, виходячи з наявних політичних розкладів.

"Як той же Шмигаль: ще за пів року до його призначення прем'єр-міністром, думаю, в політичному бомонді його прізвище ніхто не знав. Так само як і про Гончарука ще за місяць до його призначення ніхто не знав. Говорити, що ці люди готові до такого рівня роботи й у них може вийти... Ну, може, але тільки випадково", – вважає Уманський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній міністр фінансів Ігор Уманський вступив у публічну суперечку з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Глава уряду стверджує: заяви Уманського про те, що бюджет України нібито втрачає 5 млрд грн через "скрутки" (схеми ухилення від сплати податків) ПДВ – популізм. У відповідь ексміністр назвав слова прем'єра "дивними" і "поверхневими".

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Автор
Марина Ліснічук
Особи
Ігор Уманський Юрій Єхануров Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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