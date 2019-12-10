В понедельник, 9 декабря, лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в " нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе.

Кто одержал победу? Кто потерпел поражение? Хороший вопрос. "Но пораженье от победы ты сам не должен отличать", – писал Пастернак. Вот и я думаю, что это не было ни тем, ни другим. По крайней мере, для Украины.

Но, на мой взгляд, эта встреча имела важное значение. Хотя бы потому, что она продемонстрировала, кто на самом деле недоговороспособен. Те, кто хотят и способны сделать это, могли еще раз убедиться в том, что внешние факторы в возникновении и эскалации этого конфликта были важнее внутренних, что эта гибридная война не случайно была начата, что в ней определенной частью российской элиты были поставлены совершенно определенные цели - помешать Украине сделать естественный для неё выбор - внутренний и внешний.

Зеленский продемонстрировал то, что пришла новая команда молодых политиков, которые не несут ответственности за то, что происходило 4-5 лет тому назад, но и не отказываются от неё. Я всегда говорил о том, что украинским политикам не надо снимать с себя части ответственности – она, конечно, меньше, чем ответственность российских политиков, - за то, что произошло на Донбассе. Я рад тому, что новый украинский политический истеблишмент это чувствует и понимает.

Но у этих молодых людей действительно есть желание сделать Украину процветающей. И они понимают, что условием недостаточным, но обязательным для этого является мир. Для этого нужно уменьшить военные расходы, для этого нужно направить средства на социально-экономическое развитие, обеспечить инвестирование. Для этого нужен мир, и они искренне поехали его искать. И я думаю, они убедились в том, что искать там этого мира бесполезно. По крайней мере пока.

Владимир Путин

Меркель и Макрон – довольно интересная пара. На мой взгляд, все эти годы войны канцлер Германии занимала очень взвешенную позицию, но, видимо, она уже немножко устала и поняла, что трудно убедить тех людей, которые начинали эту войну, в том, что ее надо прекращать.

Кстати, сегодня я видел ее комментарий – очень правильный – о том, что Минские соглашения – не догма, не 10 заповедей и не закон всемирного тяготения. Это политические соглашения, которые должны пересматриваться. В этом главная суть так называемой "формулы Штайнмайера", а не в перечне и последовательности предложенных им для примера конкретных шагов.

Вообще, самая большая ошибка политика, которую, он может допустить, и которую, на мой взгляд, допустил российский президент, – это принимать политические решения, которые потом не могут быть изменены. К сожалению, решение по Украине и все, что связано с ней, было как раз из тех решений, которые, будучи раз приняты, потом очень трудно изменить, даже если они уже очевидно противоречат национальным интересам твоей страны.

Макрон – немножко другой. Несколько раз он повторил слово "перезагрузка", "перезапуск" процесса переговоров. Он ставил перед собой эту цель, но, к сожалению, этой цели он не добился. Переговоры не получили перезапуска, хотя формально они и продлены. И, думаю, что встреча показала бессмысленность дальнейших переговоров и их бесперспективность. Ни нынешний международный и внутренний российский контекст, ни формат, похоже, не оставляют надежд на какие-либо существенные подвижки в этом важнейшем для Украины, России и Европы вопросе.

Если одна из сторон ни в каких переговорах не хочет менять ничего даже на йоту, то какой смысл тогда проводить какие-либо переговоры.

Я очень надеюсь, что и президент Зеленский, и все те, кто в Украине всерьез думает о будущем своей страны, тоже сделали из этого соответствующие выводы.

Обратите внимание на то, кто приехал на переговоры, помимо непосредственных участников. В составе делегации Владимира Путина был его помощник Владислав Сурков. Он известен тем, что все эти "замечательные" идеи, которые реализовывались в ходе поддержки террористов, были его идеями, его советами и его политикой. По крайней мере, так многие не без оснований у нас в Москве полагают.

То есть, если приезжает команда людей, которые всё это затеяли, то понятно, что они приезжают не извиняться и не говорить о том, что это было неправильно. А это было неправильно. Это была ошибка. Сейчас я говорю не как рожденный в Украине человек – я говорю как гражданин России.

С моей точки зрения, ничто сейчас не причиняет большего политического вреда России, ее внутренней и внешней политике, как весь этот идиотский, простите, проект "укрощения строптивой".

Я думаю, теперь всем уже понятно, что быстрых решений у этой проблемы быть не может.

Разговаривают с сильными, разговаривают с успешными, разговаривают с теми, к кому тянутся люди, кто обладает мягкой силой, привлекательностью. Поэтому все силы сейчас должны быть направлены на то, чтобы Украина развивалась экономически и социально, интегрировалась в Европейский Союз, становилась процветающей страной, имела мощные Вооруженные Силы, могла себя защитить, и имела надежных союзников, которые бы в случае необходимости помогли ей защищаться. Это главное. Это, намой взгляд, продемонстрировал парижский саммит.

К сожалению, так случилось, что эти территории Донбасса не контролируются. Вернуть их сейчас невозможно – это показали переговоры. Значит, нужно решать другую задачу.

Какой будет судьба Донбасса? Судя по тому, что я вчера наблюдал на этих переговорах, судьба Донбасса будет очень и очень печальной. По крайней мере, той его части, которая не контролируется Украиной.

Украинские молодые политики, Украина вчера в Париже попыталась сделать так, чтобы эту судьбу облегчить, чтобы начать там восстановление и так далее. Но позиция противоположной стороны не позволяет этого сделать. И не вина Украины и украинских политиков в том, что, к сожалению, ситуация там будет ухудшаться.

Я называю эту неконтролируемую часть Донбасса "социальным Чернобылем". Это ужасная черная неблагодарность по отношению к региону, который сослужил колоссальную службу в развитии России, в свое время – Советского Союза и Украины. эти люди не заслужили такой судьбы. Их, к сожалению, обманули. Обманули самым пошлым образом. Ограбили их совсем другие люди – не те, которые были в Киеве. И привели к этой судьбе.

На мой взгляд, сейчас украинское руководство и Украина, судя по вчерашним переговорам, бессильна им помочь. Но надо сделать то, что можно сделать. По крайней мере, как-то обеспечить выплату пенсий, прекратить там стрельбу. Но это всё из того, что пока что может сделать Украина.

Поэтому судьба Донбасса в ближайшее время, к сожалению, будет печальной. Часть этого региона будет деградировать дальше.

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