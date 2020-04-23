Пора сказать об этом открыто: государственный Концерн "Укроборонпром" в нынешнем виде должен быть ликвидирован.

Мы пришли не для того, чтобы стать драконами, сесть на потоки и возглавить оборонного монстра, созданного с единственной целью – контролировать продажу оружейных складов времен СССР. Это должно остаться в прошлом.

Сегодня львиная доля государственных оборонных предприятий, в отличие от частных производителей, неконкурентоспособны. Главная причина – акционер, то есть, государство, которое связывает производителей излишней регуляцией и бюрократией.

Да, за десять лет существования в Концерне выросли новые люди, некоторые заводы сделали большой шаг вперед. Но текущая модель управления оборонными предприятиями не оправдывает себя.

Мы знаем как это можно изменить и уже готовы делиться планами и видением. Конечная цель этого пути – ликвидация Государственного концерна "Укроборонпром" и создание вместо него шести корпораций, специализирующихся на

⚙ракетостроении;

⚙авиастроении;

⚙бронетехнике;

⚙радарных и морских системах;

⚙и авиаремонте.

Концерн уже готов двигаться по этому пути. Но без прямого и непосредственного участия государственных органов реформа "Укроборонпрома" либо затянется на годы, либо станет невозможной.

Сейчас реформа Концерна в первую очередь зависит от эффективности парламента, вместе с которым мы уже готовим новый закон "О корпоратизации предприятий ОПК".

И если вы дочитали до этого места, вам точно не все равно, что будет с нашей "оборонкой" и что ее ждет. Во всех нюансах, красках и деталях о целях нашей команды в очень подробном интервью заместителя генерального директора Концерна – Roman Bondar тут: https://bit.ly/34XMYKy

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