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23 квітня • оновлено в 10:35
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Мустафа Найєм
Мустафа Найєм
Український журналіст і політик Всі статті автора

"Укроборонпром" должен быть ликвидирован

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Пора сказать об этом открыто: государственный Концерн "Укроборонпром" в нынешнем виде должен быть ликвидирован.

Мы пришли не для того, чтобы стать драконами, сесть на потоки и возглавить оборонного монстра, созданного с единственной целью – контролировать продажу оружейных складов времен СССР. Это должно остаться в прошлом.

Сегодня львиная доля государственных оборонных предприятий, в отличие от частных производителей, неконкурентоспособны. Главная причина – акционер, то есть, государство, которое связывает производителей излишней регуляцией и бюрократией.

Да, за десять лет существования в Концерне выросли новые люди, некоторые заводы сделали большой шаг вперед. Но текущая модель управления оборонными предприятиями не оправдывает себя.

Мы знаем как это можно изменить и уже готовы делиться планами и видением. Конечная цель этого пути – ликвидация Государственного концерна "Укроборонпром" и создание вместо него шести корпораций, специализирующихся на

⚙ракетостроении;

⚙авиастроении;

⚙бронетехнике;

⚙радарных и морских системах;

⚙и авиаремонте.

Концерн уже готов двигаться по этому пути. Но без прямого и непосредственного участия государственных органов реформа "Укроборонпрома" либо затянется на годы, либо станет невозможной.

Сейчас реформа Концерна в первую очередь зависит от эффективности парламента, вместе с которым мы уже готовим новый закон "О корпоратизации предприятий ОПК".

И если вы дочитали до этого места, вам точно не все равно, что будет с нашей "оборонкой" и что ее ждет. Во всех нюансах, красках и деталях о целях нашей команды в очень подробном интервью заместителя генерального директора Концерна – Roman Bondar тут: https://bit.ly/34XMYKy

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Автор
Мустафа Найєм Мустафа Найєм
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
Джерело
Джерело: Facebook Мустафы Найема
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lazar galka
lazar galka
полностью поддерживаю этого чурбана.... надо всё ломать а УЖ ПОТОМ
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Holovanov Serhii
Holovanov Serhii
Милейший, а как же вы без таких денег- то, а? Жалко вас, продажных. Впрочем, продадитесь еще дороже. Все у вас впереди
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