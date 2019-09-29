"Рейсів до Криму не буде!" У Мінінфраструктури дали пояснення нововведенню

У Міністерстві інфраструктри України спростували інформацію про відновлення пасажирського сполучення з анексованим Кримом

Така інформація з посиланням на слова міністра інфраструктури Владислава Криклія була оприлюднена на сторінці відомства в Facebook.

Повідомляється, що за дорученням президента України завершується будівництво КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". Поруч з КПВВ облаштовують станції, з яких українські перевізники будуть перевозити пасажирів по території України. При цьому не йдеться про відновлення будь-яких рейсів до або з окупованого Криму.

"Мова йде про створення людських умов для пасажирів, які зможуть на станції біля КПВВ сісти в автобус легального українського перевізника і їхати далі по Україні. Крим – це Україна. Наші громадяни заслуговують сервісу. Наступного тижня я буду перевіряти хід робіт з будівництва КПВВ. Проект будівництва КПВВ переданий АТ "Укрзалізниця" і буде завершений вчасно", - повідомив міністр інфраструктури.

dpsu.gov.ua

Раніше в інтерв'ю " Радіо Свобода " Владиславу Криклію було поставлено питання, чи з'являться на КПВВ на адмінкордоні з Кримом автостанції, і чи стануть можливими легальні перевезення пасажирів від і до адмінкордону з Кримом.

"Я думаю, що своєчасно, як було поставлено президентом завдання, це все побудується – КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". Сервісна частина там також буде побудована. І будуть там відповідні станції. Ну, а вже конкурси на перевізників буде проводити місцева влада також за нашої участі", – зазначив міністр.

На уточнююче запитання, чи плануються офіційні перевізники, Криклій відповів: "Обов'язково".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, скільки коштує Кремлю утримання анексованого Криму.

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