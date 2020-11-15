Україну можна об'єднати за прикладом США, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні, дивлячись на вибори в США й інших країнах, пора забути нав'язану їй мантру про так звану розділену державу, яка нібито приречена на провал.

Своїми думками з цього приводу глава МЗС поділився в особистому блозі на "НВ". У ньому також назвав шість принципів, які здатні "зшити" українську державу.

"Коли Росія в 2014 році окупувала частину нашої території і зажадала від України федералізації, українське суспільство відреагувало гранично лаконічно. Ефіри й вулиці міст, немов лускою, вкрилися написами "Єдина країна". Однак насправді це була квінтесенція реакції на більш давній міф про нібито внутрішньо розділену Україну, приречену через свою різноманітність на провал", – підкреслив він.

За його словами, привид поділу переслідує українців десь із 2004 року. Міністр зазначив, що через 10 років опір російської агресії об'єднав більшість суспільства і в маніпуляціях про "розділену" Україну акцент перейшов на тимчасово окуповані території. Водночас "глибинний нав'язаний страх нікуди не зник" і українці все ще бояться, що, визнавши відмінності, дадуть "розірвати себе на частини".

Кулеба пояснив, що громадянам страшні не стільки твердження про розділену країну, скільки помилкові висновки, які зазвичай йдуть на додачу. У цьому контексті він навів як приклад захід України, де люди спілкуються українською і хочуть зближення з ЄС і НАТО, а також схід, який віддає перевагу російській мові і відкидає членство України в цих міжнародних організаціях. Міністр згадав і про ситуацію з українськими угорцями або болгарами, які нібито чекають, щоб відокремитися. Далі, на його думку, йдуть роздуми про те, як все це неоднозначно і що українська держава нібито повинна залишатися так званим буфером між РФ і Заходом, "що вона приречена на провал і розпад".

"Буду дипломатичний: все це повна нісенітниця. За даними соціологів, "мовне питання" хвилює не більше одного відсотка українців. Після початку російської агресії більшість українців підтримують курс на вступ України в ЄС і НАТО, і ця підтримка зростає з року в рік. Національні меншини – наше національне багатство, а не загроза. Ось така ми єдина розділена країна", – запевнив Кулеба.

Міністр також підкреслив, що в світі багато прикладів країн, "розділених" гірше нашого", але водночас вони щасливо і успішно розвиваються. Серед них моноетнічна і монорелігійна Польща, федеральна економічно сильна Німеччина, а також демократичний гігант Сполучені Штати.

"Ми теж єдина розділена країна. Різноманітність поглядів і думок у нашому суспільстві – це не слабкість, а сила. Все залежить від того, як управляти цим розмаїттям... Пора звільнитися від страху, гніву і заперечення всього іншого. Потрібно домовитися про загальні основоположні принципи, заперечувати які не можна нікому. у випадку України шість принципів здатні зшити країну: незалежність, територіальна цілісність, європейський і євроатлантичний вибір, вільні вибори, підзвітна влада і українська мова як державна. А в іншому можна сперечатися скільки завгодно, бути будь-якого расового та етнічного походження, голосувати за будь-яку партію і жити в будь-якій області країни. Давайте дозволимо собі бути різними, але будемо однаково прагнути до успіху України та її процвітання", – підсумував Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, як єдиний план миру для Донбасу може викликати суперечки між Україною і Росією в Тристоронній контактній групі. За його словами, завдання ОБСЄ – звести в єдине ціле ідеї України і бачення РФ.