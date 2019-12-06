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6 грудня • оновлено в 06:14
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"Українці заслужили": президент Казахстану відзначився лицемірною заявою про Україну

1.8т
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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв після скандальної заяви про відсутність анексії Криму заявив про симпатію до українського народу.

Про відносини з Україною Токаєв висловився під час прес-конференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель в Берліні, передає "Укрінформ".

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"Ми маємо традиційно дружні відносини з Україною, ми відчуваємо велику симпатію до українського народу і вважаємо, що цей народ заслуговує на те, щоб жити в мирі та процвітанні... Щодо України, то наш перший президент висловив добру волю і запропонував посередництво на території Казахстану", – сказав Токаєв.

Він також підкреслив, що так звану українську проблематику потрібно вирішувати в нормандському форматі.

Токаєв зробив нову заяву про українців

Токаєв зробив нову заяву про українців

DW

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Токаєв заявив, що не вважає захоплення українського півострова Крим Росією анексією і назвав це слово "дуже важким".

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Анексія Криму
Особа
Касим-Жомарт Токаєв
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Катя Луговская, ты просто подписываешься под готовыми текстами или сама придумываешь?
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2
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Хо Хол
Хо Хол
В чем лицемерие, cвинявые?
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Свин Чубатый
Свин Чубатый
Хо Хол, ну не по нраву хрюнделям такое.Вот бы денег казах дал или йогуртов в госпиталя, тогда дааааа
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