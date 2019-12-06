"Українці заслужили": президент Казахстану відзначився лицемірною заявою про Україну

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв після скандальної заяви про відсутність анексії Криму заявив про симпатію до українського народу.

Про відносини з Україною Токаєв висловився під час прес-конференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель в Берліні, передає "Укрінформ".

"Ми маємо традиційно дружні відносини з Україною, ми відчуваємо велику симпатію до українського народу і вважаємо, що цей народ заслуговує на те, щоб жити в мирі та процвітанні... Щодо України, то наш перший президент висловив добру волю і запропонував посередництво на території Казахстану", – сказав Токаєв.

Він також підкреслив, що так звану українську проблематику потрібно вирішувати в нормандському форматі.

Токаєв зробив нову заяву про українців DW

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Токаєв заявив, що не вважає захоплення українського півострова Крим Росією анексією і назвав це слово "дуже важким".

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