Українці вступили в організацію "Італійські радикали" для боротьби за звільнення Марківа

Активісти української громади вступили в політичний рух "Італійські радикали", щоб разом боротися за звільнення ветерана АТО Віталія Марківа, якого незаконно засудили до 24 років в'язниці в Італії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст Олесь Городецький. Він нагадав, що 1-3 листопада в Турині (Італія) відбувався 18 звітно-виборчий Конгрес італійського політичного руху "Італійські радикали".

"Хоч ця політична формація і не дуже численна, вона надзвичайно відома своїми політичними баталіями за справедливість і права людини. Саме ця політична сила разом із адвокатом Раффаеле Делла Валле домоглася перегляду в апеляції судового рішення у справі відомого телеведучого Ензо Тортора, який безпідставно був засуджений за приналежність до мафії на підставі свідчень самих мафіозі. Ензо Тортора був виправданий, а його справа стала символом поганого судочинства", – написав Городецький.

Він підкреслив, що вперше в історії політичної сили до її лав вступили дев'ять представників української громади Італії. Головним мотивом, що спонукав їх приєднатися до "радикалів", за словами Городецького, стала позиція цієї політсили у справі Віталія Марківа. Адже саме вони були єдиною політичною формацією, яка публічно заявила про абсурдність цієї справи та оголосила про боротьбу за справедливість і звільнення військового.

Другим мотивом стала їхня активна боротьба з путінським режимом і підтримка України. Наприклад, під час останнього візиту президента Росії Володимира Путіна до Риму були тільки дві акції протесту: української громади й радикалів.

"Італійські радикали" Facebook Олеся Городецького

"Три дні в Турині обговорювалася справа Марківа. У конгресі взяли участь два італійські сенатори й політики різного рівня. Ця тема висвітлювалася у ЗМІ. За підсумками роботи Конгресу було ухвалено резолюцію, в якій багато уваги приділено темі Марківа. Новообране керівництво партії заявило, що продовжуватиме боротися за справедливість в цій справі. На Конгресі в Національному Комітеті, керівному органі політичного руху, було обрано двох представників української делегації", – розповів Городецький деталі заходу.

Він також підкреслив, що "Італійські радикали" – це єдина політична сила, яка існує тільки завдяки членським внескам. Кожен учасник сплачує щорічно 200 євро, що дозволяє їм бути цілковито незалежними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 липня українського нацгвардійця Віталія Марківа, заарештованого в Італії, засудили до 24 років ув'язнення. Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова на Донбасі у 2014 році.

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