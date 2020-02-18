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19 лютого • оновлено в 00:15
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"Українці вирішать самі!" Британія яскраво осадила людей Путіна на Радбезі ООН

5.6т
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Великобританія засудила Росію за підтримку терористів "Л/ДНР" і спроби підірвати суверенітет України.

Представниця Британії при Радбезі ООН Карен Пірс на засіданні у вівторок, 18 лютого, звинуватила росіян у постійній брехні про війну на Донбасі, підтримавши мирні ініціативи української сторони.

"Росія замість того, щоб стримувати своїх маріонеток, надає їм особовий склад і техніку. Нічого не робить, щоб безпечно доставляли гуманітарну допомогу на Донбас. Єдина мета РФ – підірвати суверенітет і територіальну цілісність України. Вони хочуть, щоб Москва, а не самі українці, визначали майбутнє України", – заявила вона.

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Дипломатка додала, що вибори на Донбасі можуть відбутися лише в разі припинення вогню, допуску спостерігачів ОБСЄ і виведення російських військ з України.

Карен Пірс

Карен Пірс

Як писав OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації несподівано пішли в атаку на Донбасі, спробувавши прорватися через лінію розмежування. В результаті бою, який тривав біля Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

Президент України Володимир Зеленський назвав цю атаку не просто провокацією, а спробою зірвати мирний процес на Донбасі, і пообіцяв адекватну відповідь.

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
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Junio Van
Junio Van
какая отвратительная рожа... )
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Junio Van, Сделай себе пластическую операцию. Впрочем, твоей харе это вряд ли поможет
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А почему Великобритания и США не сдерживают своих марионеток?
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Виня Ксения
Виня Ксения
Захаров Дмитрий, рашафашист, брысь из Украины. Сиди в своей жопе и жуй сопли.
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
Спс...
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