"Українці вирішать самі!" Британія яскраво осадила людей Путіна на Радбезі ООН

Великобританія засудила Росію за підтримку терористів "Л/ДНР" і спроби підірвати суверенітет України.

Представниця Британії при Радбезі ООН Карен Пірс на засіданні у вівторок, 18 лютого, звинуватила росіян у постійній брехні про війну на Донбасі, підтримавши мирні ініціативи української сторони.

"Росія замість того, щоб стримувати своїх маріонеток, надає їм особовий склад і техніку. Нічого не робить, щоб безпечно доставляли гуманітарну допомогу на Донбас. Єдина мета РФ – підірвати суверенітет і територіальну цілісність України. Вони хочуть, щоб Москва, а не самі українці, визначали майбутнє України", – заявила вона.

Дипломатка додала, що вибори на Донбасі можуть відбутися лише в разі припинення вогню, допуску спостерігачів ОБСЄ і виведення російських військ з України.

Карен Пірс

Як писав OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації несподівано пішли в атаку на Донбасі, спробувавши прорватися через лінію розмежування. В результаті бою, який тривав біля Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

Президент України Володимир Зеленський назвав цю атаку не просто провокацією, а спробою зірвати мирний процес на Донбасі, і пообіцяв адекватну відповідь.

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