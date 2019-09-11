"Українці своїх не кидають!" У Зеленського показали зворушливе відео з в'язнями Кремля

Процес обміну між Росією і Україною, який відбувся 7 вересня, показали на новому відео.

Ролик на своїх сторінках у соцмережах розповсюдила прес-служба Офісу президента. "Цей невеликий фільм – ще одне підтвердження того, що українці своїх у біді не кидають. Далі буде!" – підписано відео.

На кадрах показаний приліт порожнього літака в аеропорт Москви і те, як українці піднімалися на борт повітряного судна. Під час приземлення в Києві колишні політв'язні аплодували.

Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими сіли у Москві та Києві.

Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Зі свого боку Україна виключила зі списку на обмін громадянина РФ Руслана Гаджиєва. Він служив танкістом батальйону терористів "ЛНР" "Август".

Однак Росія отримала важливого фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха. Президент України Володимир Зеленський розповів, що перед видачею терориста "ДНР" того допитали слідчі з Нідерландів.

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