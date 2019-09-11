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12 вересня • оновлено в 07:01
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"Українці своїх не кидають!" У Зеленського показали зворушливе відео з в'язнями Кремля

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Процес обміну між Росією і Україною, який відбувся 7 вересня, показали на новому відео.

Ролик на своїх сторінках у соцмережах розповсюдила прес-служба Офісу президента. "Цей невеликий фільм – ще одне підтвердження того, що українці своїх у біді не кидають. Далі буде!" – підписано відео.

На кадрах показаний приліт порожнього літака в аеропорт Москви і те, як українці піднімалися на борт повітряного судна. Під час приземлення в Києві колишні політв'язні аплодували.

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"Українці своїх не кидають!" У Зеленського показали зворушливе відео з в'язнями Кремля

Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими сіли у Москві та Києві.

  • Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

  • Зі свого боку Україна виключила зі списку на обмін громадянина РФ Руслана Гаджиєва. Він служив танкістом батальйону терористів "ЛНР" "Август".

  • Однак Росія отримала важливого фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха. Президент України Володимир Зеленський розповів, що перед видачею терориста "ДНР" того допитали слідчі з Нідерландів.

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Теми
Обмін полоненими Українські політв'язні в Росії Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
обмін видео політв'язень Офіс президента
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Не бросают они. Соберите кости под Изварино и Иловайском
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70rus xxx
70rus xxx
Так и Порошенко всех встречал,что то писал у них на спине,много чего обещал.И где те "герои"?
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Украинцы своих подставляют.
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