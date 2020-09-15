Українська делегація в ТКГ введе нову посаду

Українська делегація в Тристоронній контактній групі в Мінську введе посаду спікера.

Про це в ефірі "Свобода слова" повідомив віцепрем'єр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, на даний момент йде підбір людини на посаду спікера. Його завданням буде фокусувати всі сигнали від імені української делегації.

"Зараз йде підбір, буде введена така посада спікера української делегації в Тристоронній контактній групі, завданням якого буде якраз фокусувати всі сигнали,"one voice" від імені української делегації. Це висновок, який ми зробили, і ми будемо зараз виправлятися" , – зазначив Резніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, представники України та Росії зробили різні заяви щодо проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!