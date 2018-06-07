Україні потрібен незалежний Антикорупційний суд - Тимошенко

Вищий антикорупційний суд повноцінно зможе працювати тільки в тому випадку, якщо буде незалежним від влади.

Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, передає прес-служба партії.

За її словами, відповідний законопроект, який був внесений до Верховної Ради, не забезпечував незалежності Антикорупційного суду від президента.

Навпаки, він створював механізми впливу на формування та функціонування такого суду. Саме тому ми цей закон критикували і внесли відповідні поправки, які відповідають вимогам Венеційської комісії. Жодна з моїх поправок не була підтримана пропорошенківською більшістю у парламенті. Ми до останнього боролися, щоб перед фінальним голосуванням остаточна редакція законопроекту з усіма правками була направлена на експертизу до Венеційської комісії. Утім, президентська більшість, залишивши в законопроекті залежність суду від Порошенка, поставила закон на голосування", – сказала політик.

Як зазначила Тимошенко, у фракції була дилема: голосувати чи не голосувати за цей незначний закон.

"Ми, як і інші демократичні сили у Верховній Раді, ухвалили рішення голосувати "за" з таких причин: очевидно, що закон про Антикорупційний суд міг бути ухвалений або в редакції Порошенка, або взагалі не ухвалений. А Україні Антикорупційний суд потрібен як важливий елемент боротьби з корупцією. У нас є сподівання, що об’єднавши зусилля демократичних політиків, громадянського суспільства та наших міжнародних партнерів, ми зможемо обмежити вплив на формування Антикорупційного суду в ручному режимі, всупереч ухваленому закону", – зазначила парламентарій.

Вона звернулася до громадських організацій з проханням допомагати здійснювати моніторинг застосування цього закону, а також здійснювати контроль за проведенням конкурсу до Вищого антикорупційного суду з метою забезпечення реальної незалежності цього органу.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL зібрав дані про те, хто голосував проти прийняття закону про Антикорупційне суді.