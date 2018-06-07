УкрEngРус
Реєстрація
БлогиСвіт

Україні потрібен незалежний Антикорупційний суд - Тимошенко

719Читати новину російською

Вищий антикорупційний суд повноцінно зможе працювати тільки в тому випадку, якщо буде незалежним від влади.

Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, передає прес-служба партії.

За її словами, відповідний законопроект, який був внесений до Верховної Ради, не забезпечував незалежності Антикорупційного суду від президента.

Новини
Сергій Рибалка: Антикорупційний суд потрібен, але незалежний від топ-корупціонерів

Навпаки, він створював механізми впливу на формування та функціонування такого суду. Саме тому ми цей закон критикували і внесли відповідні поправки, які відповідають вимогам Венеційської комісії. Жодна з моїх поправок не була підтримана пропорошенківською більшістю у парламенті. Ми до останнього боролися, щоб перед фінальним голосуванням остаточна редакція законопроекту з усіма правками була направлена на експертизу до Венеційської комісії. Утім, президентська більшість, залишивши в законопроекті залежність суду від Порошенка, поставила закон на голосування", – сказала політик.

Як зазначила Тимошенко, у фракції була дилема: голосувати чи не голосувати за цей незначний закон.

Новини
Ухвалення закону про Антикорупційне суді, вибух в Багдаді - новини на ObozTV

"Ми, як і інші демократичні сили у Верховній Раді, ухвалили рішення голосувати "за" з таких причин: очевидно, що закон про Антикорупційний суд міг бути ухвалений або в редакції Порошенка, або взагалі не ухвалений. А Україні Антикорупційний суд потрібен як важливий елемент боротьби з корупцією. У нас є сподівання, що об’єднавши зусилля демократичних політиків, громадянського суспільства та наших міжнародних партнерів, ми зможемо обмежити вплив на формування Антикорупційного суду в ручному режимі, всупереч ухваленому закону", – зазначила парламентарій.

Вона звернулася до громадських організацій з проханням допомагати здійснювати моніторинг застосування цього закону, а також здійснювати контроль за проведенням конкурсу до Вищого антикорупційного суду з метою забезпечення реальної незалежності цього органу.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL зібрав дані про те, хто голосував проти прийняття закону про Антикорупційне суді.

Особа
Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Об'єкт
ВО Батьківщина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги