Україні буде легше повернути Крим, ніж Донбас, – Резніков
Резніков заявив, що в Криму не було бойових дій, як на Донбасі
Водночас потрібно буде вирішити питання величезного заміщення населення на півострові
За його словами, захистом від гібридної агресії повинні бути так само гібридні ходи
Україні буде легше повернути анексований Росією Крим, ніж окуповані райони Донбасу.
Таку думку висловив в інтерв’ю "Радіо Свобода" віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков.
"Я вам скажу, що історія з Кримом і повернення Криму назад в Україну повноцінно як окуповану сьогодні територію більш навіть, можливо, легкий варіант, тому що там не було бойових дій, як на частково окупованому Донбасі. Менше крові пролито", – сказав він.
На зауваження, що в Криму величезне заміщення населення, Резніков відповів, що це завдання, яке треба буде вирішувати.
"Ще раз повторюю, що легко все не буває. Ми з вами живемо сьогодні у світі, коли класичні війни вже не ведуться, а ведуться гібридні війни. Тому відповіддю і захистом від гібридної агресії мають бути так само гібридні ходи", – додав віцепрем'єр.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було оприлюднено прізвища 15 російських військовослужбовців, які брали участь у захопленні Криму 2014 року.