Україна звернулася до ООН через "морський парад" в Криму

Україна звернулася до генерального секретаря ООН з приводу так званого "військово-морського параду" у тимчасово окупованому Криму.

Це є черговим порушенням Росією міжнародного права, сказано в офіційному листі постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, який оприлюднив "Укрінформ".

"Україна розглядає проведення цього заходу в тимчасово окупованому місті Севастополі без згоди української сторони як чергове порушення Російською Федерацією норм міжнародного права, в тому числі численних резолюцій Генасамблеї ООН, а також законодавства України", – зазначив постпред.

Він назвав дії Росії "свідомими кроками", які спрямовані на ескалацію напруженості та несуть загрозу регіональній безпеці.

"Україна вимагає від Російської Федерації негайно припинити міжнародні протиправні дії проти державного суверенітету і територіальної цілісності України і прийняти комплексних заходів щодо деокупацію частини суверенної території України", – йдеться в листі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство закордонних справ України передало ноту протесту МЗС Росії через "військово-морський парад" в Криму.