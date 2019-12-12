Україна змінила комюніке "нормандської зустрічі": названа причина

Інформація про те, що Офіс президента України змінив комюніке "нормандської зустрічі" в Парижі, є роздутою.

Про це повідомив представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков у ефірі "Громадського". Він пояснив, що насправді трапилося.

"Надумана, роздута історія з нічого... Це комюніке відпрацьовувалося. Уявіть собі – тривають складні переговори, в той момент політичні радники, представники чотирьох відомств, дошліфовуємо слова, але відбувається спілкування російською, німецькою, французькою та українською мовою, а текст виходить англійською", – підкреслив він.

З'явилися подробиці зміни комюніке "нормандської зустрічі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, була змінена частина тексту, де йшлося про особливий статус окупованих районів Донецької та Луганської областей.

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