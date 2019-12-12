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12 грудня • оновлено в 09:43
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Україна змінила комюніке "нормандської зустрічі": названа причина

3.4т
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Інформація про те, що Офіс президента України змінив комюніке "нормандської зустрічі" в Парижі, є роздутою.

Про це повідомив представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков у ефірі "Громадського". Він пояснив, що насправді трапилося.

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"Надумана, роздута історія з нічого... Це комюніке відпрацьовувалося. Уявіть собі – тривають складні переговори, в той момент політичні радники, представники чотирьох відомств, дошліфовуємо слова, але відбувається спілкування російською, німецькою, французькою та українською мовою, а текст виходить англійською", – підкреслив він.

З'явилися подробиці зміни комюніке "нормандської зустрічі"

З'явилися подробиці зміни комюніке "нормандської зустрічі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, була змінена частина тексту, де йшлося про особливий статус окупованих районів Донецької та Луганської областей.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особа
Олексій Резніков
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
Что значит раздутой? Это имело место быть, шароварники думали, что этого никто не заметит))) Селюки они и есть селюки...
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Petrov Valery
Petrov Valery
Наверна гyглом переводили. Я впечатал в ихний переводчик фразу "Зелeнский не враг себе, а просто так получается". Перевёл её на японский, японский - на немецкий, потом французский и снова русский. И - бац! Смысл сменился на противоположный: "Xerensky не его собственный враг, но в конечном итоге..."
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Куролесов Вася
Куролесов Вася
Ну да,вставить несуществующие слова,из-за которых меняется суть,и думать что прокатит. Верх идиотизма.
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