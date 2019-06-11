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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Україна зануриться в хаос": названа небезпека рішення КСУ щодо указу Зеленського

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Якщо українці не проявлять поваги до рішення Конституційного суду України щодо указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради, країна зануриться в хаос.

Таку думку в своєму блозі для "Еспресо" висловив український журналіст Віталій Портников.

"Від того, як політики і суспільство поставляться до рішення Конституційного суду, залежить те, як наша держава буде існувати. Залишиться – при всіх відомих недолікахдемократичною чи перетвориться на іграшку для самодура або для натовпу", – написав він.

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КСУ розглядає указ Зеленського

КСУ розглядає указ Зеленського

За словами Портникова, Україна опинилася на межі справжнього управлінського хаосу і суспільної конфронтації, і рішення КСУ може стати гарним шансом для дезорієнтованої країни.

"Якщо держава і суспільство гідно пройдуть це випробування рішенням Конституційного суду - значить, у нас є шанс. Якщо нічого не вийде, якщо цим рішенням вирішать знехтувати – значить уже через кілька місяців Україна остаточно зануриться в політичний і економічний хаос", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

  • 22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

  • 23 травня у Верховний суд України подали скаргу на указ Зеленського.

  • 24 травня група народних депутатів із фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного суду подання про неконституційність указу.

  • 11 червня Конституційний суд приступив до розгляду конституційності указу. На засіданні виступив президент Володимир Зеленський.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир ЗеленськийВіталій Портніков
Місце
Україна
Теги
ксуВерховна Рада України
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Иванова Юля
Иванова Юля
Моя 6лaгодаpность вcем тeм, ктo показал мнe cайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/3h6xf1 Проcто пройдя прocтoй опpос пoлучилa почти полугoдoвyю зapплатy)) Пoльзуйтеcь, покa eсть возможность=)
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Anin Georgij
Anin Georgij
Tо есть, решение нескольких человек (КС), это то, что надо неукоснительно соблюдать, а основной закон - Конституцию о том, что вся власть в стране принадлежит народу, который на выборах эту ВР отправил на свалку истории, соблюдать необязательно. Или Плотников не слышал про Конституцию?
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Anin Georgij
Anin Georgij
Nelipa Serhii, большевики это крыло РСДРП - будущих коммунистов, которых никто не выбирал, они сами пришли в каждый дом после октябрьского переворота. Как раз, именно, большевикам было наплевать и на выборы и на основной закон.
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Nelipa Serhii
Nelipa Serhii
Anin Georgij, Большевик?
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Похрюкай еще нацист, телячей мовой)))
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