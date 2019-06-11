"Україна зануриться в хаос": названа небезпека рішення КСУ щодо указу Зеленського

Якщо українці не проявлять поваги до рішення Конституційного суду України щодо указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради, країна зануриться в хаос.

Таку думку в своєму блозі для "Еспресо" висловив український журналіст Віталій Портников.

"Від того, як політики і суспільство поставляться до рішення Конституційного суду, залежить те, як наша держава буде існувати. Залишиться – при всіх відомих недоліках – демократичною чи перетвориться на іграшку для самодура або для натовпу", – написав він.

КСУ розглядає указ Зеленського

За словами Портникова, Україна опинилася на межі справжнього управлінського хаосу і суспільної конфронтації, і рішення КСУ може стати гарним шансом для дезорієнтованої країни.

"Якщо держава і суспільство гідно пройдуть це випробування рішенням Конституційного суду - значить, у нас є шанс. Якщо нічого не вийде, якщо цим рішенням вирішать знехтувати – значить уже через кілька місяців Україна остаточно зануриться в політичний і економічний хаос", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

23 травня у Верховний суд України подали скаргу на указ Зеленського.

24 травня група народних депутатів із фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного суду подання про неконституційність указу.

11 червня Конституційний суд приступив до розгляду конституційності указу. На засіданні виступив президент Володимир Зеленський.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся