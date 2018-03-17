Україна ввела санкції проти двох країн: що сталося

Президент України Петро Порошенко ввів в дію два рішення Ради національної безпеки і оборони від 17 березня 2018 року про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН по республікам Південний Судан і Гвінея-Бісау.

Дані укази №70/2018 і 71/2018 опубліковані на сайті глави України і вступили в силу 17 березня. Відзначається, що РНБО підтримує пропозиції Кабінету міністрів України (розпорядження Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року № 907-р).

"Застосувати терміном на п'ять років персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб згідно з додатком до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 907-р та від 15 листопада 2017 року № 822-р", - написано в повідомленні.

Як розповів "Громадському радіо" аналітик Центру досліджень Африки Денис Москалик, таке рішення пов'язане з поставками зброї.

"Таке рішення пов'язане з тим, що раніше ми продавали туди зброю і це викликало певну неоднозначну міжнародну реакцію. Зокрема, з боку міжнародних організацій… І це стало можливим через те, що раніше юридичної заборони не було. Хоча це було з боку, власне, парламенту нашого, наших органів влади. Але це було заборонено Сполученими Штатами для своїх компаній. Щоб не погіршувати міжнародний імідж України і відносини зі США в даний період, коли потрібна особлива підтримка з боку міжнародних партнерів… вирішили ухвалити таке рішення…" - пояснив експерт.

Як писав "Обозреватель", раніше Євросоюз продовжив санкції проти Росії через Україну.