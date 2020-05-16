"Нам обіцяли захист!" Україна виступила зі зверненням до США і Великобританії

Віцепрем'єр-міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що українська влада чекає допомоги Великобританії і США, підписи лідерів яких стоять під Будапештським меморандумом.

Про це він повідомив в ефірі Радіо Крим.Реалії. Резніков зазначив, що другий президент України Леонід Кучма кілька разів піднімав на переговорах питання анексованого Криму, проте "російська сторона реагує на це дуже різко аж до того, що встає з-за столу переговорів".

Від нагадав, що саме Кучма підписав так званий великий договір (Договір про дружбу між Україною і Росією було підписано в 1997 році) з Росією, який "вона порушила". Так само, як і другий документ – так званий Будапештський меморандум, в якому в обмін на відмову від ядерного статусу Україні обіцяли недоторканність і захист.

За словами Резнікова, від Великобританії і США Україна так і не отримала очевидної допомоги і досі її чекає.

"Плюс є ще дві країни, які приєдналися до меморандуму, – Франція і Китай. Цікаво, що президент Франції Франсуа Міттеран (президент Франції в 1981-1995) під час підписання сказав тоді Леоніду Кучмі: "Молода людина, вас все одно обдурять". На жаль, так і трапилося, тому ми глибоко переконані, що західні партнери повинні нам допомагати. Дійсно, потрібно працювати для того, щоб створити такий кримський майданчик, який був би не мінським, а, наприклад, кишинівським або брюссельським. Але все одно без допомоги західних партнерів нам не обійтися", – сказав Резніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посол США при Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Джеймс Гілмор заявив, що Міжнародне співтовариство повинне залучити Росію до відповідальності за дії, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

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