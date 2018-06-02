Україна в НАТО: в ЄС порадили приготується і чекати

Україна і Грузія повинні бути готові до членства в НАТО, щоб вступити в Альянс в потрібний момент.

У цьому впевнений міністр оборони Естонії Юрі Луйк, повідомляє ТСН.

"Я говорив своїм грузинським і українським колегам, що ніколи не потрібно здаватися. Кращий приклад – членство Балтійських країн. Його вважали дивом, але, тим не менше, це сталося", - підкреслив він.

Естонський міністр відзначив, що його країна використовувала вдалий момент, коли відносини між Росією і США почали налагоджуватися, а світові лідери об'єдналися після терористичної атаки на США 11 вересня 2001 року.

"Ми були готові діяти при першій можливості. Якби ці дебати пройшли через рік, їх отруїли б розбіжності, пов'язані з війною в Іраку", - вважає міністр.

Новини Україна модернізує бойову авіацію за стандартами НАТО

За словами Луйк, він ніколи не чув заяв, щоб прийняття Балтійських країн в НАТО якимось чином означало б, що в Альянс не можуть бути прийняті Грузія і Україна.

"Наша історія – хороша. Вона показує, що можна побудувати систему стримування і вона буде працювати. У Грузії і України не було стримування... Швидше за все, у нас в такому випадку були б проблеми", - сказав Луйк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 травня Парламентська асамблея НАТО закликала підтримати надії України і Грузії на вступ до Альянсу.