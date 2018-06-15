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Україна стане членом Євросоюзу і НАТО: дипломат дав гучний прогноз

1.7тЧитати новину російською

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло заявив, що високо оцінює хід децентралізації в Україні і переконаний, що курс офіційного Києва гарантує в майбутньому європейську та євроатлантичну інтеграцію.

"Ми розуміємо, що попереду ще багато роботи, однак обраний Україною напрямок забезпечує те, що Україна стане членом Євросоюзу і НАТО... Ми із задоволенням констатуємо прогрес в питанні децентралізації", - сказав він на презентації звіту Організації економічного співробітництва і розвитку за темпами впровадження децентралізації в Україні 15 червня в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Дипломат також підкреслив, що децентралізація є однією з найважливіших реформ. Він зазначив, що Польща може запропонувати Україні свій досвід.

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"Після розвалу комуністичної системи Польща пройшла масову трансформацію, зокрема, децентралізація, створила ефективне самоврядування. Ми підтримуємо реформи в Україні та надаємо підтримку з самого їх початку. Однак співпраця на місцевому рівні почалася набагато раніше - це і спільні проекти і обмін візитами, це також створює хороший клімат для децентралізації. На сьогодні близько 50 українських громад отримують від нас підтримку", - сказав Пекло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Порошенко окреслив терміни членства України в ЄС і НАТО.

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Тема
євроінтеграція
Місце
Україна
Об'єкти
НАТОЄвропейський Союз
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Daks Viktor
Daks Viktor
А це так і буде...
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Русский Солдат
Русский Солдат
Да ясно, что станет, лет через 25. К тому времени в ЕС останется только польша и прибалтийские недоразумения, а в НАТО она же и кавказская джорджия с молдовой.
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