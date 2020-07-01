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Україна приєдналася до Гаазької конвенції, яка дозволить тиснути на РФ щодо Криму

Юрій Сергієнко
Політика
2,0 т.
Конвенція дозволить захистити культурні цінності Криму

Конвенція дозволить захистити культурні цінності Криму.

Україна офіційно приєдналася до Другого протоколу Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройних конфліктів від 1954 року.

Процес був завершений 30 червня, повідомляється на сайті постійного представництва України в ЮНЕСКО.

У відомстві підкреслили, що це надасть додаткові можливості для захисту культурної спадщини в анексованому Криму.

Також приєднання до конвенції дозволить тиснути на Росію, надаючи можливість введення кримінальної відповідальності за незаконні дії на півострові.

Стаття 9 Другого протоколу передбачає, що сторона, яка повністю або частково окупувала територію іншого боку, не повинна здійснювати:

  • будь-який незаконний експорт, інше незаконне переміщення або незаконну передачу права власності на культурну цінність;

  • будь-які археологічні розкопки, якщо тільки це не потрібно виключно для охорони, обліку або збереження культурної цінності;

  • будь-які модифікації або зміна виду використання культурної цінності, метою яких приховування або знищення доказів культурного, історичного або наукового характеру.

Також, згідно з цією статтею, будь-які археологічні розкопки культурних цінностей на окупованій території, їх модифікації або зміна виду їх використання здійснюються, якщо тільки дозволять обставини, в тісній співпраці з компетентними національними органами окупованої території.

У разі знищення або присвоєння в великих масштабах культурних цінностей, одна зі сторін може визнати такі дії кримінальними злочинами і вимагати відповідного покарання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба категорично виключив можливість того, що Україна буде вимагати від Росії компенсацію за анексію Криму.

УкраїнаАнексія Криму
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