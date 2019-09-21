Україна передумала? З'явилися суперечливі дані про делегацію в ПАРЄ

Частина народних депутатів, які увійшли до української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, планують поїхати на осінню сесію ПАРЄ, незважаючи на бойкот.

Як розповіли "Європейській правді" кілька нардепів, новообране керівництво делегації навмисно не передавало список її членів в Асамблею до початку осінньої сесії.

"На рівні політичного рішення чотири фракції ухвалили рішення не подавати credentials нової делегації (офіційний документ, що дозволяє депутатам представляти Україну в ПАРЄ)", – повідомила глава делегації, депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

За правилами ПАРЄ це означає, що в Асамблею має право поїхати стара делегація. Повноваження її членів будуть повноцінно визнаватися в Страсбурзі. Нардепи від "Батьківщини", "Європейської солідарності" і ОПЗЖ, які були і в складі старої делегації і також залишилися в новій, уже запланували цю поїздку і мають намір брати участь у розгляді окремих питань, які стосуються України.

"Ми повинні їхати і захищати інтереси України, а не залишати ПАРЄ під впливом одних тільки росіян. Зокрема, ми зможемо поставити питання Макрону, зможемо висловитися щодо так званих виборів у Криму тощо", – заявив Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність").

Ці наміри суперечать заяві голови профільного комітету ВР Богдана Яременка ("Слуга народу"), який повідомив 21 вересня, що делегація України взагалі не поїде на сесію ПАРЄ.

Пізніше Яременко уточнив, що хтось із депутатів цілком може з'явитися в Страсбурзі. "Хтось із них, не виключено, може поїхати. Але це буде відображенням їх особистої волі, а не волі Верховної Ради", – пояснив він.

Цікаво, що до Страсбурга може поїхати також глава делегації Ясько, але вона не зможе зайти до зали, тому що ПАРЄ не визнає її повноваження. Старі депутати пропонують їй приїхати в якості запрошеної.

"Це поки не вирішено, і це більш технічне питання. Ми проводимо консультації з іншими країнами і може бути так, що зустрічі будуть під час сесії в Страсбурзі", – пояснила вона.

delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram