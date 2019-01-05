Україна отримала Томос: вираз обличчя Порошенко ''порвав'' мережу

У мережі отримала велику популярність фотографія президента України Петра Порошенка на церемонії підписання Вселенським патріархом Варфоломієм Томосу про автокефалію Православної церкви України. Інтернет-користувачі оголосили його "фото року".

Фотограф "BBC Україна" Віталій Червоненко відзняв вираз обличчя президента України в храмі Святого Георгія, де проходило підписання Томосу.

Сьогодні в Стамбулі підписано Томос про автокефалію, документ, що надає незалежність Православної церкви України. На фото президент України Петро Порошенко в храмі Святого Георгія, де відбулося підписання. pic.twitter.com/VTO9plYDAq - bbcrussian (@bbcrussian) 5 січня 2019 р

Знімок одразу став об'єктом бурхливих обговорень і фотожаб:

"Це обличчя гідне стати мемом))"

"Це фото року!"

"Класна фотка, від неї добре підгорає самі знаєте у кого))))))"

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