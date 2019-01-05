Україна отримала Томос: вираз обличчя Порошенко ''порвав'' мережу

У мережі отримала велику популярність фотографія президента України Петра Порошенка на церемонії підписання Вселенським патріархом Варфоломієм Томосу про автокефалію Православної церкви України. Інтернет-користувачі оголосили його "фото року".
Фотограф "BBC Україна" Віталій Червоненко відзняв вираз обличчя президента України в храмі Святого Георгія, де проходило підписання Томосу.
Сьогодні в Стамбулі підписано Томос про автокефалію, документ, що надає незалежність Православної церкви України. На фото президент України Петро Порошенко в храмі Святого Георгія, де відбулося підписання. pic.twitter.com/VTO9plYDAq- bbcrussian (@bbcrussian) 5 січня 2019 р
Знімок одразу став об'єктом бурхливих обговорень і фотожаб:
"Це обличчя гідне стати мемом))"
"Це фото року!"
"Класна фотка, від неї добре підгорає самі знаєте у кого))))))"
Тут Петро Порошенко про # Томос запітує.- Василь Камінський (@Vasyl_Kaminskiy) 5 січня 2019 р
#Tomos pic.twitter.com/mz0OiVJKF2
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
Він привітав українців з настанням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна і її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.
Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу.
У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання ПЦУ Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм. Зокрема, голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда назвав цей історичний документ "простим папером".
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