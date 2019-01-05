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Україна отримала Томос: вираз обличчя Порошенко ''порвав'' мережу

1.7тЧитати матеріал російською

У мережі отримала велику популярність фотографія президента України Петра Порошенка на церемонії підписання Вселенським патріархом Варфоломієм Томосу про автокефалію Православної церкви України. Інтернет-користувачі оголосили його "фото року".

Фотограф "BBC Україна" Віталій Червоненко відзняв вираз обличчя президента України в храмі Святого Георгія, де проходило підписання Томосу.

Знімок одразу став об'єктом бурхливих обговорень і фотожаб:

"Це обличчя гідне стати мемом))"

"Це фото року!"

"Класна фотка, від неї добре підгорає самі знаєте у кого))))))"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.

  • Він привітав українців з настанням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна і її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.

  • Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу.

  • У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання ПЦУ Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм. Зокрема, голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда назвав цей історичний документ "простим папером".

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Томосєдина церква
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Пеця сам все сделал, народ Украины вообще ни при чем, да и вообще кто это такой этот народ Украины, не знает Пеця никакого такого народа Украины, он и на томос не заработал, да и официально его вообще нет, поэтому от его имени Пеця и пропихивает чего захочется, для того народ Украины в состоянии неопределенности и держат
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