Україна отримала підтримку в Європарламенті: що відомо

У Європарламенті дев'ятого скликання створили неформальну групу "друзів європейської України".

Її установче засідання відбулося у вівторок, 24 вересня, в Брюсселі (Бельгія), повідомляє Deutsche Welle.

Як заявив депутат Європейського парламенту із фракції "Оновити Європу" Пятрас Ауштрявічюс, загалом 50 євродепутатів із шести фракцій висловили бажання увійти до цієї неформальної групи.

Двома основними цілями групи на 2019-2024 роки він назвав політичну підтримку України та економічну інтеграцію країни в ЄС.

Засідання ЄП 24 канал

"Ми повинні зробити все, щоб питання України завжди було на порядку денному, щоб ніхто не сказав, що воно другорядне", — зазначив литовський політик.

На засідання прийшли й народні депутати України, зокрема голова комітету з питань інтеграції з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська солідарність"), перший заступник голови цього комітету Вадим Галайчук та заступниця голови комітету Марія Мезенцева (обоє зі "Слуги народу").

Раніше OBOZREVATEL детально розповідав, що отримала Україна від Асоціації з ЄС за 5 років.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!