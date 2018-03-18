Україна домовилася по візам з ще однією країною

Україна домовилася про двостороннє спрощення візового режиму з Кувейтом.

Як повідомляється на сайті глави держави, про це Петро Порошенко домовився під час зустрічі з еміром Кувейту шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером ас-Сабах.

Так, віза для громадян України буде оформлятися після прибуття в аеропорт Кувейту.

"Була досягнута домовленість про спрощення візового режиму на основі взаємності і включення України до переліку держав, громадянам яких візи оформляються в міжнародному аеропорту Кувейту або в електронному вигляді", - написано в заяві.

"Такий крок повинен сприяти активізації контактів ділових кіл і відкрити додаткові можливості для національних туристичних галузей", - наголошується в повідомленні.

Також під час зустрічі сторони обговорили можливості більш тісної співпраці двох країн в рамках міжнародних організацій і підтримки Кувейтом зовнішньополітичних ініціатив України.

"Йшлося також про перспективи взаємодії в рамках непостійного членства Кувейту в Раді безпеки ООН в 2018-2019 рр., зокрема з питання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу, і членства України в Раді з прав людини ООН в 2018-2020 рр.", - повідомила прес-служба українського президента.

Як писав "Обозреватель", раніше дипломат розповів, з якими ще країнами Україна веде переговори щодо безвізу.