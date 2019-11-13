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13 листопада • оновлено в 10:37
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Георгій Тука
Георгій Тука
Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Всі статті автора

Украина = неонацисты? Кто и зачем портит имидж страны

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Я хотел бы поговорить о формировании имиджа нашей страны. Процесс, который происходит достаточно стремительно, но остается без внимания украинского политикума.

Только факты. Примерно месяц назад уважаемое экспертное агентство Bellingcat, известное своими журналистскими расследованиями, делает в этом году свой первый негативный материал, в котором рассказывает о связях украинского политикума с так называемыми украинскими радикалами. В статье их откровенно называют неонацистами.

Речь идет о сотрудничестве, которое пытаются организовать руководители нашего государства – и президент, и премьер – с так называемыми неонацистскими организациями. В первую очередь, речь про полк "Азов".

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В конце октября в Конгресс США поступает обращение 40 конгрессменов-демократов, в котором требуется признать полк "Азов" неонацистской организацией.

Это не первая демонстративная акция политикума США против "Азова".

Эти акции начались примерно с 2015 года. Тогда впервые решением Конгресса был введен мораторий на предоставление военной помощи непосредственно этому формированию.

В 2018 году произошла еще одна попытка построения ассоциативного ряда "Украина – неонацисты" посредством поиска связей Министерства молодежи и спорта и организации С14.

11 ноября этого года вышла очередная статья ресурса Bellingcat под названием: "Почему Министерство ветеранов Украины сотрудничает с ультраправыми и чем это чревато для США".

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Авторы этого исследования пытаются выстроить причинно-следственную связь между посещением премьер-министром Украины концерта печальноизвестной группы "Сокира Перуна", между присутствием представителей полка "Азов" в общественном совете и в среде руководящего состава Министерства по вопросам ветеранов и между встречей Владимира Зеленского с ветеранами.

Выстраивается стойкое мировоззрение: Украина на официальном уровне является государством, которое сотрудничает с неонацистами

Выстраивается стойкое мировоззрение: Украина на официальном уровне является государством, которое сотрудничает с неонацистами

Таким образом, выстраивается стойкое мировоззрение: Украина на официальном уровне является государством, которое сотрудничает с неонацистами.

Теперь давайте вспомним некоторые показания, которые сейчас дают некоторые работники Конгресса и Госдепа США, расследуя скандал, связанный с импичментом президента Трампа.

Если я не ошибаюсь, Курт Волкер рассказывал о том, что президент Трамп во время встречи с ним заявлял, что Украина – "насквозь коррумпированное государство".

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Что происходит? Давайте попробуем соединить эти пазлы.

"Украина – самая бедная страна Европы". "Украина – насквозь коррумпированная страна". "В Украине происходит сотрудничество с неонацистами".

Если соединить все эти три, казалось бы, независимые составляющие, то как вам имидж?

В середине Европы существует страна, самая бедная из всех стран Европы, в которой самый коррумпированный режим среди всех стран Европы, да еще и с неонацистским режимом.

Как вы думаете, много ли найдется сторонников, в частности, в Соединенных Штатах, способных лоббировать интересы такой страны?

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Автор
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Теми
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Особи
Курт Волкер Дональд Трамп
Місце
Україна
Теги
конгрес США Держдеп США Bellingcat
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Если СМИ печатают бред за авторством ФАШИК ДОНЕЦКИЙ, то что говорить?
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Опять невестка виновата.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Факельные шествия в честь рождения Гитлера разве кто то отменял в фашистском лагере?!
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Какие мозги, такой и имидж, у этого нацистского лагеря - это не государство.
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