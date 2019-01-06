''Україна не самотня'': країна НАТО ''відібрала'' у Росії Чорне море

Чорне море не належить Росії, воно є міжнародним.
Про це заявив міністр оборони Великобританії Гейвін Вільямсон, передає Reuters. Раніше він відвідав порт Одеси, де пришвартувався корабель британського королівського флоту HMS Echo.
"Причина того, що HMS Echo тут, полягає в першу чергу в тому, що ми хочемо продемонструвати нашу солідарність з Україною, показати, що Україна не самотня", - заявив Вільямсон.
HMS Echo
REUTERS
За його словами, Лондон також хоче показати своє право заходити до Одеси і в інші порти, оскільки Чорне море є "міжнародним".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У середу, 19 грудня, о 10:30 ранку розвідувальний корабель Королівського флоту Великобританії HMS Echo (H87) пришвартувався біля причалу Одеського морського порту.
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна. На борту було троє поранених, 24 українця стали військовополоненими РФ.
28 листопада Росія заблокувала вхід і вихід суден в українських портах Маріуполя і Бердянська в Азовському морі.