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''Україна не самотня'': країна НАТО ''відібрала'' у Росії Чорне море

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Чорне море не належить Росії, воно є міжнародним.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Гейвін Вільямсон, передає Reuters. Раніше він відвідав порт Одеси, де пришвартувався корабель британського королівського флоту HMS Echo.

"Причина того, що HMS Echo тут, полягає в першу чергу в тому, що ми хочемо продемонструвати нашу солідарність з Україною, показати, що Україна не самотня", - заявив Вільямсон.

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HMS Echo

HMS Echo

REUTERS

За його словами, Лондон також хоче показати своє право заходити до Одеси і в інші порти, оскільки Чорне море є "міжнародним".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Семёнов Александр
Семёнов Александр
А кто не давал британским кораблям заходить в Одессу ?Вот когда Одесса воссоединится с Россией ,тогда хер им в сраку
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Семёнов Александр, воссоединяться с Зауральем будешь, откуда родом ханы орды, которым твоё племя прислуживало, так что ходить тебе с тем, что ты другим желаешь)))
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Ильчук Андрей В Азовское ну никак не выйдет, даже у Украины и то не всегда выходит прошмыгнуть. )))))))))))))))))))))))))
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Schaidenko Leonid, ты забыл начать со всемирной победы коммунизмы, такая же чушь:)
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Проходил мимо
Проходил мимо
Цитата: "Лондон также хочет показать свое право заходить в Одессу и другие порты, поскольку Черное море является "международным". Лондон этими словами только подчеркивает своё незнание ситуации, географии и международных норм. Известный инцидент произошел в территориальных водах РФ, на траверзе Керченского пролива, каким боком к нему относятся слова насчет Одессы и других портов как то непонятно.
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