''Україна не самотня'': країна НАТО ''відібрала'' у Росії Чорне море

Чорне море не належить Росії, воно є міжнародним.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Гейвін Вільямсон, передає Reuters. Раніше він відвідав порт Одеси, де пришвартувався корабель британського королівського флоту HMS Echo.

"Причина того, що HMS Echo тут, полягає в першу чергу в тому, що ми хочемо продемонструвати нашу солідарність з Україною, показати, що Україна не самотня", - заявив Вільямсон.

HMS Echo REUTERS

За його словами, Лондон також хоче показати своє право заходити до Одеси і в інші порти, оскільки Чорне море є "міжнародним".

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