"Україна – не Росія, а президент – не кур'єр!" Геращенко розгромила відставку Гончарука

Народна депутатка України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко розкритикувала прем'єр-міністра Олексія Гончарука за те, що він подав заяву про відставку президенту Володимиру Зеленському.

Під час засідання у Верховній Раді вона зазначила, що це абсолютно не відповідає Конституції України.

"Я хочу нагадати, що держава наша називається Україна, а не Російська Федерація. Це в РФ прем'єр-міністр пише заяву на ім'я президента. В Україні, згідно з Конституцією, прем'єр-міністр звертається не до кур'єра-президента передати сюди заяву, якщо він хоче подати у відставку, а до Верховної Ради", – обурилася парламентарка.

Ірина Геращенко "Прямий"

Крім того, Геращенко обурив і той факт, що Гончарук не відповів перед парламентом на запитання про величезні премії, призначені представникам уряду. Ці претензії вона адресувала спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову.

"На погоджувальній раді всі фракції домовилися про те, що прем'єр-міністр України відповість на запитання також і про виплати, які зараз уряд, що вже втомився за чотири місяці, собі нарахував. І він втік навіть від цих питань! Що відбувається? Ми звертаємося до вас як до голови Верховної Ради з вимогою поважати Конституцію, поважати регламент, поважати парламентаризм і повернути негайно сюди прем'єра", – сказала нардепка.

Зі свого боку Разумков звинуватив Геращенко в тому, що вона каже неправду, і зазначив, що часу для запитань Кабміну вже немає.

"Давайте говорити правду – ми це на погоджувальній раді не обговорювали. Ви можете підняти стенограму. Ми про це дійсно говорили під час роботи в залі. Але у нас дуже зрушився графік, тому ми виходимо з тих можливостей, які у нас є. Час години запитань до уряду вичерпано вже давно", – відрізав спікер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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