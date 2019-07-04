"Україна не воюватиме з Росією!" Кравчук зганьбився заграванням із окупантами на КремльТБ

Перший президент України Леонід Кравчук виступив у ефірі російського пропагандистського телебачення із запевненнями у тому, що Україна ніколи не воюватиме проти Росії.

Безглузду обіцянку він озвучив на програмі "60 хвилин" телеканалу "Россия 1", намагаючись виправдатися перед окупантами за нарощування озброєння ЗСУ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Леонід Кравчук Скріншот відео

При цьому Кравчук промовчав про те, що українські захисники вже п'ять років чинять опір російським окупантам і стримують їхню агресію на Донбасі.

"Те, що ми озброюємо свої війська, ну, Росія озброює свої, Україна свої. Це не означає, що Україна воюватиме з Росією. Повірте мені! Нікому на думку це не спало, не спаде ніколи!" — запопадливо сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук похвалив у прямому ефірі путінських пропагандистів. "Ви, звісно, хороші люди, і я завжди із задоволенням дивлюся ваші передачі. І ваша сміливість..." — сказав він.

Також перший президент вважає, що Мінський процес абсолютно неефективний вид переговорів і Україні треба повернутися до Будапештського меморандуму, розпочавши діалог із Росією щодо Донбасу.

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