Україна не буде святкувати 9 травня: Пристайко розлютив РФ заявою

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що позиція України залишається незмінною і 9 травня в країні святкувати не будуть. У Росії встигли відреагувати на заяву.

В інтерв'ю каналу "Україна 24" він підкреслив, що президенту України Володимиру Зеленському не надходило запрошення взяти участь в параді в Москві на честь 75-ї річниці закінчення Другої світової війни (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами Пристайко, Україна, як і весь європейський континент, через роки готова зрозуміти, чому сталася ця трагедія і пробачити один одного. Він вважає, що святкування має йти саме "в цю сторону".

Вадим Пристайко Скріншот з відео

"Це повинно бути святкування того, що нарешті континент знаходиться протягом 75 років, якщо не брати до уваги наші шість років війни, в відносному мирі", – сказав міністр.

У російських ЗМІ вже встигли обговорити те, що Зеленський "залишився без запрошення на парад в Москві". В ефірі пропагандистського каналу "Москва24", підкреслили, що раніше в Кремлі "обіцяли запросити українського лідера і всіх, хто шанує пам'ять захисників світу від нацизму".

"Київ має намір 9 травня ще раз нагадати всім про трагедію Другої світової війни і "пробачити" те, що сталося всім учасникам, а святкувати День Перемоги Україна не буде", – написали на сайті Газета.ru.

Раніше OBOZREVATEL писав, що міністр закордонних справ Вадим Пристайко не виключає своєї відставки і заявив, що готовий піти з посади в будь-який час.

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