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29 лютого • оновлено в 16:29
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Україна не буде святкувати 9 травня: Пристайко розлютив РФ заявою

11.1т
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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що позиція України залишається незмінною і 9 травня в країні святкувати не будуть. У Росії встигли відреагувати на заяву.

В інтерв'ю каналу "Україна 24" він підкреслив, що президенту України Володимиру Зеленському не надходило запрошення взяти участь в параді в Москві на честь 75-ї річниці закінчення Другої світової війни (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами Пристайко, Україна, як і весь європейський континент, через роки готова зрозуміти, чому сталася ця трагедія і пробачити один одного. Він вважає, що святкування має йти саме "в цю сторону".

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Скріншот з відео

"Це повинно бути святкування того, що нарешті континент знаходиться протягом 75 років, якщо не брати до уваги наші шість років війни, в відносному мирі", – сказав міністр.

У російських ЗМІ вже встигли обговорити те, що Зеленський "залишився без запрошення на парад в Москві". В ефірі пропагандистського каналу "Москва24", підкреслили, що раніше в Кремлі "обіцяли запросити українського лідера і всіх, хто шанує пам'ять захисників світу від нацизму".

"Київ має намір 9 травня ще раз нагадати всім про трагедію Другої світової війни і "пробачити" те, що сталося всім учасникам, а святкувати День Перемоги Україна не буде", – написали на сайті Газета.ru.

Раніше OBOZREVATEL писав, що міністр закордонних справ Вадим Пристайко не виключає своєї відставки і заявив, що готовий піти з посади в будь-який час.

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Читайте всі новини по темі "День Перемоги" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
День Перемоги
Особи
Володимир Зеленський Вадим Пристайко
Місце
Україна
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
не будут праздновать 9 мая ,только майд.а.у.н.ы,нормальные люди будут .
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4
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Кравченко Николай
Кравченко Николай
Вероятно,его деды было не на этой стороне,как и он сам сейчас не на стороне народа.
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4
1
Гусаров Жора
Гусаров Жора
Да и хрен с вами !
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3
1

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