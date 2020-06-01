Україна відновить водопостачання лише після того, як РФ виведе війська з Донбасу і Криму.

Росія, як країна-окупант, несе відповідальність за все, що відбувається на півострові.

Ситуація з водою в Криму є критичною.

Україна не буде вирішувати проблему водопостачання в Криму, оскільки за це несе відповідальність Росія, як країна-окупант.

З такою заявою виступив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Свободи слова" на ICTV увечері в понеділок, 1 червня.

"Ми уважно стежимо за подіями на кримському півострові. Ситуація там більш ніж критична і немає ніяких інструментів її рішення з точки зору держави-окупанта, Російської Федерації. Але ми не плануємо допомагати Росії вирішувати її проблеми як окупанта", – сказав Кулеба.

Дипломат підкреслив, що згідно із нормами міжнародного права, відповідальність за проблеми в Криму несе Росія, оскільки є країною-окупантом.

Дмитро Кулеба

Віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зазначив, що постачання води до Криму можуть відновитися тільки після звільнення Росією окупованих півострова і Донбасу.

"Мені про офіційне звернення Російської Федерації до України про водопостачання в Крим поки що не відомо. Але якщо вони звернуться до офіційного Києва, буде дуже проста відповідь: звільняйте окупований Крим, звільняйте окупований Донбас, забирайте свої війська з території України, і ми відновимо водопостачання для громадян України у вільному Криму", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, в Криму назріла катастрофа через нестачу води. Росія просить країни Заходу вплинути на Україну через небажання Києва поставляти воду.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров також заявив, що Путін може готувати нові військові дії проти України під приводом браку води в Криму.

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