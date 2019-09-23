Україна назвала дві умови для зустрічі "нормандської четвірки"

Глава МЗС України Вадим Пристайко назвав дві умови для зустрічі лідерів Німеччини, Франції, України та Росії в "нормандському форматі".

"Перша — це текст, який всі називають "формулою Штайнмаєра". І друга умова — це розведення в трьох ділянках", — зазначив він в інтерв'ю "Громадському".

Міністр пояснив, що перша ділянка — це Станиця Луганська, де розведення вже завершено, там будується міст.

"Зараз затримка з цим мостом технічна — наскільки довго буде будуватися, зварюватися, висихати бетон, і коли ми зможемо нарешті відкрити цей міст, щоб наші громадяни могли пересуватися ним. І дві наступні ділянки — це Золоте й Петровське — була досягнута домовленість про розведення там. Свого часу розведення навіть відбулося, потім, на жаль, збройні формування відійшли назад. Тому ситуація з безпекою там не вирішилася", — додав він.

Вадим Пристайко та Володимир Зеленський Пресслужба президента

"Ось ці три ділянки й текст, який ми називаємо "формулою Штайнмаєра", — і є дві умови, які радники "нормандської четвірки" домовилися запропонувати своїм лідерами, щоб зустрітися у форматі саміту", — підсумував глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пристайко розповів, що Україна згодна з умовою письмового підтвердження "формули Штайнмаєра" до зустрічі у "нормандському форматі".

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