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23 вересня • оновлено в 10:56
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/ Політика

Україна назвала дві умови для зустрічі "нормандської четвірки"

1.4т Читати матеріал російською

Глава МЗС України Вадим Пристайко назвав дві умови для зустрічі лідерів Німеччини, Франції, України та Росії в "нормандському форматі".

"Перша — це текст, який всі називають "формулою Штайнмаєра". І друга умова — це розведення в трьох ділянках", — зазначив він в інтерв'ю "Громадському".

Міністр пояснив, що перша ділянка — це Станиця Луганська, де розведення вже завершено, там будується міст.

"Зараз затримка з цим мостом технічна — наскільки довго буде будуватися, зварюватися, висихати бетон, і коли ми зможемо нарешті відкрити цей міст, щоб наші громадяни могли пересуватися ним. І дві наступні ділянки — це Золоте й Петровське — була досягнута домовленість про розведення там. Свого часу розведення навіть відбулося, потім, на жаль, збройні формування відійшли назад. Тому ситуація з безпекою там не вирішилася", — додав він.

Вадим Пристайко та Володимир Зеленський

Вадим Пристайко та Володимир Зеленський

Пресслужба президента

Новини
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"Ось ці три ділянки й текст, який ми називаємо "формулою Штайнмаєра", — і є дві умови, які радники "нормандської четвірки" домовилися запропонувати своїм лідерами, щоб зустрітися у форматі саміту", — підсумував глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пристайко розповів, що Україна згодна з умовою письмового підтвердження "формули Штайнмаєра" до зустрічі у "нормандському форматі".

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Особи
Вадим Пристайко Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина назвала два условия, которые сама же и должна выполнить.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Какие то чекнутые эти Зелепукинцы. Весь мир говорит, что на условия Кремля идти нельзя, эти бараны малоросские сами все сливают. Миротворцы хреновы.
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Кристина Стефанова, откуда ты знаешь, куда стремится Донбасс? Ты ж у нас вроде как из латвии?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кризский Игорь, весь мир вам говорит, что войну надо заканчивать и формула Штайнмайера это хорошо! Думаете, Донбасс после того как вы убили 13000 мирных очень к вам стремится? Всем придётся пойти на компромисс, если хотите мира!
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70rus xxx
70rus xxx
Украинцы,а что у президента на публике рубаха до пупа расстегнута,это нормально?Или,типа,я свой в доску.Зачем?
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