"Україна нагадує літак": Портников жорстко звернувся до Зеленського через катастрофу МАУ

Журналіст Віталій Портников дорікнув українській владі в особі президента Володимира Зеленського недосвідченістю і невмінням правильно реагувати на кризові ситуації. Черговим таким прикладом він назвав катастрофу літака МАУ в Ірані.
Своїм баченням ситуації, що склалася, публіцист поділився в статті для "Еспресо". За словами Портникова, трагедія, яка трапилася з українським пасажирським літаком в Тегерані, знову продемонструвала, що наша країна опинилася в центрі однієї з найсерйозніших політичних криз – вже другої за останні місяці.
Журналіст нагадав, що першою була криза в США, коли телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського призвела до початку процедури імпічменту американського президента. Зараз же виникла нова безпрецедентна ситуація.
В Ірані розбився літак МАУ
"Так, можна припустити, що західні лідери мають рацію і загибель українського літака – помилка іранських військових. Однак ми вже бачимо, як Іран і його союзники заперечують саму можливість такої помилки, а керівники західних країн наполягають на правдоподібності своєї версії. І це – тільки початок розвитку сюжету. Від поведінки українського керівництва, в кінцевому рахунку, буде залежати авторитет нашої країни, ставлення до неї союзників, розуміння, на чиєму боці реально – не з точки зору декларацій, а насправді – знаходиться Україна", – пише журналіст.
Він підкреслив, що вихід з цієї ситуації – це філігранна, ювелірна робота, яка вимагає великого політичного досвіду і майстерності. До того ж така робота, акцентував увагу Портников, вимагає любові не просто до своїх співгромадян, а до політичної діяльності як до мистецтва.
"Це набагато складніше, ніж робота телевізійного коміка. І їй не можна навчитися, якщо немає таланту. Але навіть якби було можна, то таке навчання вимагало б часу і політичного штилю, а не політичного шторму, в якому знаходиться наша країна. Ми потрапляємо в кризу за кризою, а наша влада просто не розуміє, як на ці виклики реагувати. Вона "вчиться" на нас, "вчиться" на країні, ніби й не помічає – це не вульгарний телевізійний серіал про недолугого вчителя на велосипеді, а реальне життя! І ціна помилки – доля країни, долі людей", – турбується Портников.
Критикуючи владу, він провів образну паралель, зазначивши, що управлінню державою не можна навчитися в кризу, як не можна навчитися керуванню літаком в момент відмови двигуна.
Віталій Портников
"Твоє місто"
"Саме тому Україна і нагадує літак, в кабіні управління якого опинилися випадкові пасажири, які летіли на гастролі. І жах ситуації полягає в тому, що безвідповідальні виборці Володимира Зеленського придбали квитки на цей ризикований рейс для всіх нас – і тих, хто не розумів, що літаком потрібно вміти керувати, і тих, хто не сумнівався в необхідності наявності льотної ліцензії у екіпажу. Залишається сподіватися – як зазвичай у випадку з Україною – що ми все ж де-небудь сядемо. Хоча б у пустелі, звідки доведеться ще кілька десятиліть шкутильгати до місця призначення", – резюмував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в ніч на 8 січня Іран завдав удару балістичними ракетами по військово-повітряній базі США.
Тоді ж розбився український літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ. 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.
Іран оголосив причиною аварії займання двигуна. Водночас джерела OBOZREVATEL у МАУ не виключають, що літак могли випадково збити сили ППО Ірану.
Іран надав Україні та США попередню доповідь про катастрофу. За їхніми даними, пожежа на борту спалахнула до падіння, а під час зіткнення із землею трапився вибух.
9 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що, згідно з даними розвідки, Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.
Президент США Дональд Трамп також висловив сумніви в тому, що літак зазнав аварії через технічні причини.
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон запевнив, що є докази того, що український літак Boeing 737 збили іранською ракетою.
Влада Ірану категорично заперечує, що літак МАУ міг бути випадково збитий ракетою російського виробництва. Таку позицію озвучив офіційний представник іранського уряду Алі Рабей.
Своєю чергою президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви світових лідерів тільки за 12 годин. Він заявив, що версія про влучання ракети в літак МАУ не виключається, але поки не є підтвердженою.
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