Головна Новини
10 січня • оновлено в 15:12
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Україна нагадує літак": Портников жорстко звернувся до Зеленського через катастрофу МАУ

1.9т
Читати матеріал російською

Журналіст Віталій Портников дорікнув українській владі в особі президента Володимира Зеленського недосвідченістю і невмінням правильно реагувати на кризові ситуації. Черговим таким прикладом він назвав катастрофу літака МАУ в Ірані.

Своїм баченням ситуації, що склалася, публіцист поділився в статті для "Еспресо". За словами Портникова, трагедія, яка трапилася з українським пасажирським літаком в Тегерані, знову продемонструвала, що наша країна опинилася в центрі однієї з найсерйозніших політичних криз – вже другої за останні місяці.

Журналіст нагадав, що першою була криза в США, коли телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського призвела до початку процедури імпічменту американського президента. Зараз же виникла нова безпрецедентна ситуація.

В Ірані розбився літак МАУ

В Ірані розбився літак МАУ

"Так, можна припустити, що західні лідери мають рацію і загибель українського літака – помилка іранських військових. Однак ми вже бачимо, як Іран і його союзники заперечують саму можливість такої помилки, а керівники західних країн наполягають на правдоподібності своєї версії. І це – тільки початок розвитку сюжету. Від поведінки українського керівництва, в кінцевому рахунку, буде залежати авторитет нашої країни, ставлення до неї союзників, розуміння, на чиєму боці реально – не з точки зору декларацій, а насправді – знаходиться Україна", – пише журналіст.

Новини
Мовчав 12 годин: Зеленський розгнівав українців ігнором ракетної версії авіакатастрофи літака МАУ

Він підкреслив, що вихід з цієї ситуації – це філігранна, ювелірна робота, яка вимагає великого політичного досвіду і майстерності. До того ж така робота, акцентував увагу Портников, вимагає любові не просто до своїх співгромадян, а до політичної діяльності як до мистецтва.

"Це набагато складніше, ніж робота телевізійного коміка. І їй не можна навчитися, якщо немає таланту. Але навіть якби було можна, то таке навчання вимагало б часу і політичного штилю, а не політичного шторму, в якому знаходиться наша країна. Ми потрапляємо в кризу за кризою, а наша влада просто не розуміє, як на ці виклики реагувати. Вона "вчиться" на нас, "вчиться" на країні, ніби й не помічає – це не вульгарний телевізійний серіал про недолугого вчителя на велосипеді, а реальне життя! І ціна помилки – доля країни, долі людей", – турбується Портников.

Критикуючи владу, він провів образну паралель, зазначивши, що управлінню державою не можна навчитися в кризу, як не можна навчитися керуванню літаком в момент відмови двигуна.

Віталій Портников

Віталій Портников

"Твоє місто"

Новини
"Ні запрошення, ні підтримки!" Рідні загиблої пасажирки звинуватили Зеленського в піарі на трагедії

"Саме тому Україна і нагадує літак, в кабіні управління якого опинилися випадкові пасажири, які летіли на гастролі. І жах ситуації полягає в тому, що безвідповідальні виборці Володимира Зеленського придбали квитки на цей ризикований рейс для всіх нас – і тих, хто не розумів, що літаком потрібно вміти керувати, і тих, хто не сумнівався в необхідності наявності льотної ліцензії у екіпажу. Залишається сподіватися – як зазвичай у випадку з Україною – що ми все ж де-небудь сядемо. Хоча б у пустелі, звідки доведеться ще кілька десятиліть шкутильгати до місця призначення", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в ніч на 8 січня Іран завдав удару балістичними ракетами по військово-повітряній базі США.

  • Тоді ж розбився український літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ. 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

  • Іран оголосив причиною аварії займання двигуна. Водночас джерела OBOZREVATEL у МАУ не виключають, що літак могли випадково збити сили ППО Ірану.

  • Іран надав Україні та США попередню доповідь про катастрофу. За їхніми даними, пожежа на борту спалахнула до падіння, а під час зіткнення із землею трапився вибух.

  • 9 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що, згідно з даними розвідки, Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.

  • Президент США Дональд Трамп також висловив сумніви в тому, що літак зазнав аварії через технічні причини.

  • Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон запевнив, що є докази того, що український літак Boeing 737 збили іранською ракетою.

  • Влада Ірану категорично заперечує, що літак МАУ міг бути випадково збитий ракетою російського виробництва. Таку позицію озвучив офіційний представник іранського уряду Алі Рабей.

  • Своєю чергою президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви світових лідерів тільки за 12 годин. Він заявив, що версія про влучання ракети в літак МАУ не виключається, але поки не є підтвердженою.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особи
Віталій Портніков Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
5
Смішно
5
Цікаво
10
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги