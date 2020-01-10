"Україна нагадує літак": Портников жорстко звернувся до Зеленського через катастрофу МАУ

Журналіст Віталій Портников дорікнув українській владі в особі президента Володимира Зеленського недосвідченістю і невмінням правильно реагувати на кризові ситуації. Черговим таким прикладом він назвав катастрофу літака МАУ в Ірані.

Своїм баченням ситуації, що склалася, публіцист поділився в статті для "Еспресо". За словами Портникова, трагедія, яка трапилася з українським пасажирським літаком в Тегерані, знову продемонструвала, що наша країна опинилася в центрі однієї з найсерйозніших політичних криз – вже другої за останні місяці.

Журналіст нагадав, що першою була криза в США, коли телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського призвела до початку процедури імпічменту американського президента. Зараз же виникла нова безпрецедентна ситуація.

В Ірані розбився літак МАУ

"Так, можна припустити, що західні лідери мають рацію і загибель українського літака – помилка іранських військових. Однак ми вже бачимо, як Іран і його союзники заперечують саму можливість такої помилки, а керівники західних країн наполягають на правдоподібності своєї версії. І це – тільки початок розвитку сюжету. Від поведінки українського керівництва, в кінцевому рахунку, буде залежати авторитет нашої країни, ставлення до неї союзників, розуміння, на чиєму боці реально – не з точки зору декларацій, а насправді – знаходиться Україна", – пише журналіст.

Він підкреслив, що вихід з цієї ситуації – це філігранна, ювелірна робота, яка вимагає великого політичного досвіду і майстерності. До того ж така робота, акцентував увагу Портников, вимагає любові не просто до своїх співгромадян, а до політичної діяльності як до мистецтва.

"Це набагато складніше, ніж робота телевізійного коміка. І їй не можна навчитися, якщо немає таланту. Але навіть якби було можна, то таке навчання вимагало б часу і політичного штилю, а не політичного шторму, в якому знаходиться наша країна. Ми потрапляємо в кризу за кризою, а наша влада просто не розуміє, як на ці виклики реагувати. Вона "вчиться" на нас, "вчиться" на країні, ніби й не помічає – це не вульгарний телевізійний серіал про недолугого вчителя на велосипеді, а реальне життя! І ціна помилки – доля країни, долі людей", – турбується Портников.

Критикуючи владу, він провів образну паралель, зазначивши, що управлінню державою не можна навчитися в кризу, як не можна навчитися керуванню літаком в момент відмови двигуна.

Віталій Портников "Твоє місто"

"Саме тому Україна і нагадує літак, в кабіні управління якого опинилися випадкові пасажири, які летіли на гастролі. І жах ситуації полягає в тому, що безвідповідальні виборці Володимира Зеленського придбали квитки на цей ризикований рейс для всіх нас – і тих, хто не розумів, що літаком потрібно вміти керувати, і тих, хто не сумнівався в необхідності наявності льотної ліцензії у екіпажу. Залишається сподіватися – як зазвичай у випадку з Україною – що ми все ж де-небудь сядемо. Хоча б у пустелі, звідки доведеться ще кілька десятиліть шкутильгати до місця призначення", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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