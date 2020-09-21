Україна може взяти Донбас завтра, – ексвійськовий ВМС США

Українська армія може військовим шляхом звільнити окуповані РФ території Донбасу хоч завтра.

Про це в інтерв'ю виданню Гордон заявив капітан 1-го рангу ВМС США у відставці Юрій (Гаррі) Табах. Він уточнив, що питання Донбасу складніше, ніж проблема Криму.

"Моя особиста думка: з військової точки зору ви Донбас можете взяти завтра. Ваша [сьогоднішня] армія – не [армія] 2014 року. Вона добре озброєна. Вона обстріляна, сильна. Там є бойовий досвід, а він нічим незамінний. Можливо, патріотизму немає, але професіоналізм є", – сказав американський офіцер.

На його думку, українська армія не йде в наступ, оскільки після звільнення окупованої території виникне багато проблем, які неможливо вирішити військовим шляхом.

"А далі що? Ну добре, Європейський союз, Америка допоможуть відбудувати інфраструктуру (наприклад, дороги), людей зайняти, а як ви будете сприймати цих людей? Вони хто у вас будуть? Повноцінні громадяни? Я ж чую на вулицях, як ставляться тут до людей з Донбасу, з Донецька і Луганська, ці негарні слова, які щодо них використовують", – сказав Табах.

Також, на його думку, виникнуть проблеми і з правами людини.

"Тих, у кого кров на руках, ви заарештуєте і віддасте під трибунал, а що з тими, хто пішов купити буханку хліба або просто працював на заводі там? Вони хто будуть: зрадники, колаборанти? Це треба якось обговорити, якось вирішити. А хто це вирішить? Дуже складне питання", – зазначив колишній військовий.

Він також висловив свою думку з приводу повернення Україні анексованого Криму, зазначивши, що це проблема вирішується простіше, ніж з Донбасом.

"Що стосується Криму... Я думаю, що Росія всеж розвалиться – сподіваюся, до того, як [розвалиться] Україна, – і Крим теж відійде. І буде або незалежної якоюсь структурою, або прийде назад до України. А прийде він до України тільки з однієї причини: якщо в Україні буде високий рівень життя, буде мало корупції, люди будуть отримувати хороші зарплати і життя тут буде набагато краще, ніж в Криму", – сказав Табах.

За його думку, найкращим варіантом було б і схоже вирішення військового конфлікту на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ООН заявили, що Мінські угоди залишаються єдиною основою для досягнення миру на Донбасі, не дивлячись на те, що вони не завжди виконуються.

Україні не варто вирішувати питання повернення окупованих територій Донбасу і Криму військовим шляхом. Про це заявив радник президента України Володимира Зеленського з питань безпеки і оборони Іван Апаршин, зазначивши, що військовий спосіб вирішення конфлікту з РФ є, проте вкрай він невигідний і небезпечний для України.