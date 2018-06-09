Україна, Грузія та Молдова створюють міжпарламентську асамблею

Голови парламентів трьох держав вважають, що їхні країни стикаються зі схожими викликами, а тому поглиблення співпраці буде корисним для кожної з них.Голова українського парламенту Андрій Парубій, його грузинський колега Іраклій Кобахідзе і молдовський Андріан Канду у суботу, 9 червня, в Києві підписали спільну заяву про створення міжпарламентської асамблеї трьох країн. "Очевидно, що підписання цього документа закладає фундамент для нового етапу відносин між нашими державами і взаємодії між нашими державами", - сказав Парубій на спільному брифінгу зі спікерами парламентів Грузії та Молдови після підписання заяви.

Він також зазначив, що всі три країни відчули на собі російську окупацію і спільно протистоять агресії РФ, що "робить спільними наші завдання і наші цілі". "Також ми виконуємо спільну програму "Східне партнерство", визначаючи ключову нашу мету - вступ наших країн до Європейського Союзу", - додав Парубій, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Своєю чергою Кобахідзе зазначив, що сьогоднішня заява свідчить про серйозні наміри поглиблювати співпрацю у багатьох напрямах. А Канду заявив, що перед трьома країнами стоять майже однакові виклики. "Ось чому для наших країн важливо обмінюватися досвідом і знаннями у пошуку рішень, які були б корисними не для окремо взятої країни, а для наших країн разом", - сказав Канду.

Нагадаємо, в Україні, Грузії та Молдові є території, контрольовані проросійськими сепаратистами. Йдеться про так звані "ДНР" та "ЛНР" на українському Донбасі, самопроголошені Південну Осетію та Абхазію на півночі Грузії, а також невизнану Придністровську Молдавську Республіку на заході Молдови.